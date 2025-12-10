Alerta AMBER: Con sudadera de Spider-Man, Octavio Salvador Villedo Téllez, desapareció en el Edomex

En el Estado de México (Edomex), el niño Octavio Salvador Villedo Téllez desapareció el 19 de noviembre de 2025 en Atizapán de Zaragoza, por lo que las autoridades emitieron la Alerta AMBER para dar con su paradero.

El menor tiene 5 años de edad, 1.18 metros de estatura, tez blanca, complexión delgada, cara ovalada, cabello castaño ondulado, cejas semipobladas, nariz recta, ojos café claro grandes, labios delgados, boca mediana y mentón redondo.

Octavio Salvador Villedo Téllez desapareció en la colonia San José El Jaral en Atizapán. Al momento de su desaparición llevaba un pantalón de mezclilla azul marino, sudadera roja con imagen del Hombre Araña y tenis blancos. Sus señas particulares son dientes frontales picados y una cicatriz en medio de la frente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió la Alerta AMBER para encontrarlo, ya que se desconoce su paradero y se teme que sea víctima de un delito.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México?

La Alerta AMBER es un protocolo de emergencia que se activa en los casos más graves de secuestro o desaparición de menores de edad, con el propósito de movilizar a la sociedad y a las autoridades para localizar al menor lo antes posible y garantizar su regreso seguro.

Una vez emitida, la alerta se difunde a nivel nacional a través de radio, televisión, carteles en espacios públicos, teléfonos celulares y diversos medios digitales. De esta forma, se busca que la información llegue al mayor número de personas en el menor tiempo posible.

Este sistema opera en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, como parte de un esfuerzo internacional para la protección de la infancia.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER , es necesario comunicarse al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Los familiares o tutores del menor desaparecido también deben acudir al Ministerio Público de su localidad para iniciar el proceso de denuncia. Una vez que se confirma la falta de información sobre el paradero del niño o adolescente, la activación de la alerta es inmediata, permitiendo que los datos del menor se difundan ampliamente para facilitar su localización.

