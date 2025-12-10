Desgracia en Ciudad Victoria: Bebé de un año murió tras ataque de un perro pitbull dentro de una vivienda

La colonia Revolución Verde, en Ciudad Victoria, Tamaulipas , quedó envuelta en una tragedia que dejó sin aliento a vecinos y familiares: una bebé de apenas un año murió luego de ser atacada por un perro pitbull dentro de una vivienda donde se encontraba al cuidado de un familiar; el terrible ataque ocurrió el pasado fin de semana.

Bebé murió tras ser atacada por perro pitbull; el perro la desconoció

El ataque del perro fue tan repentino y violento que nadie alcanzó a intervenir a tiempo; las lesiones que sufrió el bebé en la cabeza y en distintas partes del cuerpo marcaron un punto de no retorno, pese al intento desesperado por llevarla con vida a un hospital cercano.

De acuerdo con los primeros informes, la menor estaba en casa de un familiar cuando el pitbull, que permanecía dentro del inmueble, la sorprendió y se lanzó sobre ella mientras gateaba.

Las mordeduras fueron principalmente en la cabeza, rostro y parte superior del cuerpo, lo que complicó cualquier intervención médica posterior.

Elementos de seguridad llegaron al domicilio para asegurar al perro y evitar nuevos riesgos; mientras que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) abrió una carpeta de investigación para determinar si hubo negligencia y en qué condiciones permanecía el animal dentro de la vivienda.

Muere otro menor por ataque de jauría de perros en Morelos

Horas antes del trágico hecho en Tamaulipas, otro ataque fatal se registró en Morelos. En el poblado de Tres Marías, municipio de Huitzilac, un niño de seis años murió tras ser atacado por una jauría de perros mientras caminaba por la calle Cuauhtémoc.

Aunque fue trasladado al Centro de Emergencias local, los médicos confirmaron su fallecimiento debido a múltiples mordeduras en distintas partes del cuerpo.

¿Qué recomienda la Secretaría de Salud para prevenir mordeduras de perro?

La Secretaría de Salud recuerda que muchos ataques pueden evitarse si se siguen medidas básicas de prevención, especialmente en espacios donde conviven niños y mascotas.

Recomiendan no interrumpir a un perro mientras come, está amarrado, cuida a sus crías o muestra señales de miedo o agresividad, pues estos momentos aumentan el riesgo de una reacción violenta.

También es importante no acercarse a animales desconocidos o sin correa y, cuando exista confianza con la mascota, hacerlo siempre con movimientos tranquilos y respetuosos.

Si una persona sufre una mordedura, debe acudir de inmediato a una Unidad de Salud, donde el personal determinará la necesidad de aplicar profilaxis antirrábica para prevenir complicaciones, incluida la rabia.