¡Tragedia en la México-Puebla! Peregrino muere atropellado y otro resulta lesionado en Tlahuapan; cierre parcial en la carretera

En las primeras horas de este 10 de diciembre 2025, un peregrino murió tras ser atropellado en el kilómetro 72 de la autopista México-Puebla, y otro más resulto herido; ambos feligreses se dirigían a la Basílica de Guadalupe.

Las víctimas son originarias del municipio de Oriental, Puebla, y formaban parte de la peregrinación que se dirigía rumbo a la Ciudad de México.

Hasta el momento se desconoce la identidad del peregrino que falleció en el lugar de los hechos, así como la del lesionado, que fue trasladado a un hospital.

Accidente colapsa la México-Puebla y provoca cierre parcial; así fueron los hechos

El accidente en la México-Puebla, ocurrió a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan, lo que provocó el cierre parcial en la carretera, según Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional para asegurar y acordonar la zona del siniestro, en espera de la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cadáver.

La otra persona lesionada, que fue estabilizada en el lugar del accidente, fue llevada de emergencia a un hospital para recibir atención médica; se desconoce su estado de salud.

El grave incidente provocó afectaciones viales en el kilómetro 72 debido al cierre parcial en la zona. Recordemos que la México-Puebla, es una de las carreteras más transitadas del país.

#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 072+500 de la carretera México-Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/eqN59385B6 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 10, 2025

Recomendaciones para peregrinos durante su recorrido a la Basílica de Guadalupe

Ante una semana llena de peregrinaciones en distintas carreteras de México, se les pide a las y los automovilistas tomar precauciones durante sus traslados; se recomienda tomar las siguientes precauciones:



Reducir la velocidad en zonas con alta afluencia de peregrinos.

Mantenerse en alerta constante y respetar el paso al que van los feligreses.

Evita distracciones al volante, mantente atento y con los ojos en el camino.

Por su parte, se recomienda a los peregrinos tomar las siguientes precauciones:

