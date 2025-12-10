Obra pública, seguridad y agua: los ejes del Primer Informe del alcalde de Naucalpan

Ante una explanada municipal repleta por cerca de 10 mil asistentes, el alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, presentó su Primer Informe de Resultados, acompañado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien reconoció los avances expuestos por el gobierno local.

Durante la sesión solemne de Cabildo, el presidente municipal entregó a la mandataria estatal el documento oficial del Informe y pidió un aplauso del público reunido.

Montoya afirmó que el primer año de administración demuestra que “sí se puede transformar Naucalpan”, al asegurar que se ha impulsado una inversión histórica en obra pública, agua, servicios y seguridad, guiada —dijo— por trabajo, transparencia y vocación de servicio.

Informe sustentado en el Plan de Desarrollo Municipal

Montoya explicó que los resultados presentados se basan en el Plan de Desarrollo Municipal 2025–2027, elaborado con participación ciudadana a través de foros, consultas y encuestas. El plan está integrado por cuatro ejes:



Cero corrupción y buen gobierno municipal Bienestar ambiental y acceso universal al agua Empleo digno y desarrollo económico Bienestar social

Además, incluye tres líneas transversales: igualdad de género, seguridad y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alineados con la Agenda 2030.

Estos fueron los logros que implementaron en Naucalpan

Obra pública, seguridad y agua: los ejes de los avances

El presidente municipal destacó que durante el primer año de gobierno se ejecutó un Plan de Obra Pública con una inversión superior a los mil millones de pesos, calificada como histórica e inédita para el municipio.

Resaltó también la Estrategia de Seguridad “Con Todo”, encabezada por una Guardia Municipal de proximidad, así como el Plan Hídrico, que impulsa una reingeniería del sistema de agua y diversas acciones comunitarias.

Entre los resultados visibles, Montoya mencionó más de 50 “Huellas de la Transformación” en distintas comunidades, además de proyectos para recuperar espacios públicos. Subrayó que estas medidas han permitido “devolver el brillo a Naucalpan”, con acciones como la revitalización del Parque Naucalli nocturno, la iluminación de zonas periféricas y la construcción de 10 Senderos Seguros y Luminosos, en beneficio de la ciudadanía y estudiantes de la FES Acatlán.

Así se vivió el evento en Naucalpan.

Seguridad: reducción de delitos y fortalecimiento institucional en Naucalpan

Entre aplausos, el edil destacó avances en materia de seguridad sustentados en cifras oficiales. Señaló que se ha impulsado una Guardia Municipal de proximidad, acompañada de una inversión histórica en más de 250 nuevas patrullas, así como en la dignificación de la corporación policial mediante estímulos y apoyos.

Afirmó que, en noviembre, en comparación con el mismo mes del año anterior, se logró una reducción del 77.7% en los delitos de alto impacto, resultados atribuidos a la Estrategia de Seguridad “Con Todo”. Añadió que el objetivo es “hacer un poco más de lo imposible” para recuperar la tranquilidad en el municipio.

Servicios públicos, limpieza y bienestar animal: Las mejores en Naucalpan

Montoya reconoció el trabajo del personal del Suteym y sostuvo que hoy el municipio “luce con calles más limpias”. Detalló que se han realizado 124 millones de metros lineales de barrido manual, cifra que supera ampliamente lo efectuado en la administración anterior.

Asimismo, anunció que avanza la construcción del nuevo Centro de Bienestar Animal en la estación del Mexicable ubicada en El Molinito.

Gómez Álvarez reconoció las acciones municipales en rehabilitación de calles, bacheo y recuperación de espacios, y anunció que el próximo año se rehabilitarán 55 kilómetros del Periférico Norte, obra que beneficiará a más de 7 millones de personas.