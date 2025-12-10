Mariachi en estado de ebriedad choca en Zapopan; iba con su hija, ZMG de noche

Una aparatosa combinación de alcohol y alta velocidad se registró sobre la confluencia de la Avenida Adolfo López Mateos y Avenida Cuauhtémoc, en la colonia Ciudad del Sol, Zapopan. Un automóvil terminó volcado tras chocar violentamente contra un árbol.

Oficiales de Zapopan acudieron al sitio y se percataron de que las víctimas, un hombre de oficio mariachi y su hija, se encontraban atrapados al interior del automotor. El hombre, quien aparentemente venía de una fiesta, se encontraba en completo estado de ebriedad. Afortunadamente, tanto el padre como su hija resultaron únicamente con lesiones simples, a pesar de la magnitud del choque. La parranda le salió bastante cara al conductor, cuyo vehículo quedó destrozado y fue retirado del lugar por una grúa.

Hallan cadáver de adulto mayor con cinco días de evolución cadavérica

Un hombre solicitó la intervención de la policía de Zapopan tras acudir a un domicilio ubicado sobre la Avenida Santa Margarita y la calle Tulipanes, en la colonia Los Girasoles, al asegurar que tenía días sin saber de su familiar.

Al arribo de las autoridades, localizaron en una de las recámaras a la víctima, un sujeto de aproximadamente 75 años. Paramédicos de Cruz Verde confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, y contaban con una evolución cadavérica de aproximadamente cinco días. Ante el hallazgo del cuerpo, agentes de investigación de la Fiscalía del Estado se trasladaron al lugar para llevar a cabo la indagatoria correspondiente y determinar las causas exactas del deceso.

Muere hombre atacado con arma blanca y objetos contundentes en San Juan de Dios

La violencia se concentró en el Barrio de San Juan de Dios, Guadalajara. Policías en recorrido de vigilancia sobre la Calzada Independencia, justo al cruce con la Avenida Juárez, detectaron a un hombre tendido sobre los carriles centrales en medio de un charco de sangre.

Una oficial brindó los primeros auxilios a la víctima, que presentaba múltiples heridas de arma blanca y contundentes en cráneo y cuerpo. Se sabe que el hombre, vecino de El Salto, fue atacado con navajas y diversos objetos contundentes por varios sujetos. Aunque fue estabilizado por paramédicos de Cruz Roja, minutos después se informó que murió mientras recibía atención médica en un puesto de socorros.

Rescate en incendio de casa habitación en colonia 5 de Mayo

Las llamas que manaban de un domicilio ubicado sobre la calle Rodolfo Navarrete a su cruce con Carlos Martínez, en la colonia 5 de Mayo, generaron la activación de bomberos y policías de Guadalajara. A la llegada de las autoridades, el fuego se encontraba propagado, y los vecinos reportaban a una persona al interior.

Mediante una entrada forzada, los bomberos lograron rescatar a un hombre de 53 años. La víctima fue atendida por paramédicos de Cruz Verde y trasladada a la clínica Leonardo Oliva para su valoración, ya que presentaba lesiones por inhalación de humo, aunque no tenía quemaduras. Bomberos sofocaron las llamas que consumieron parte del menaje del inmueble y llevaron a cabo labores de enfriamiento para descartar daños estructurales. Las causas que derivaron en el siniestro son desconocidas.