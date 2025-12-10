Roban cuerpo de mujer que era trasladado al SEMEFO en Puebla

Roban el cuerpo de una mujer en Acatzingo, Puebla. La víctima llegó al hospital debido a una herida de bala, donde más tarde fallecería. Por lo que iba a ser trasladada en una carroza fúnebre al Servicio Médico Forense (SEMEFO), pero fue interceptada por un comando armado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la mujer estaba en calidad de desconocida en el hospital de Acatzingo, debido a su fallecimiento sería enviada al SEMEFO, ubicado en la capital del estado. Sin embargo, el procedimiento fue interrumpido de manera violenta.

Carroza fúnebre interceptada por sujetos armados en Puebla

De acuerdo con la Fiscalía, la carroza fúnebre fue interceptada por varias camionetas con hombres armados, quienes realizaron detonaciones y obligaron a los empleados a entregar tanto la unidad como el cuerpo de la víctima .

El hecho generó una inmediata movilización de autoridades estatales y municipales, al tratarse de un acto relacionado con grupos delictivos que operan en la región.

El Vicealmirante Francisco Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, afirmó que este tipo de acciones se han identificado previamente.

Señaló que la intercepción de carrozas fúnebres para sustraer cuerpos es un modus operandi común cuando organizaciones criminales sufren “una baja significativa”.

🔴#Entérate | El Vicealmirante Francisco Sánchez, titular de la SSP, confirmó que la intercepción de una carroza fúnebre para sustraer un cuerpo en Acatzingo es un modus operandi común de los grupos delincuenciales cuando sufren una baja significativa.



Recuperan cuerpo de mujer robado en Puebla

Ante el reporte, corporaciones de seguridad montaron un operativo de búsqueda en la zona, logrando ubicar y recuperar tanto la carroza como el cuerpo de la mujer. Ambos fueron llevados al SEMEFO para continuar con la necropsia de ley y las diligencias correspondientes.

La FGE detalló que el cuerpo permanece en calidad de desconocido, y se espera su identificación formal. Además, se abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que la mujer resultó herida y determinar si tenía vínculos con alguna organización criminal , como adelantó el titular de la SSP.

Investigación continuará para identificar a la víctima

Las autoridades reiteraron que el caso se mantiene abierto y que las próximas horas serán clave para establecer la identidad de la mujer, así como la posible relación del comando armado con grupos delictivos activos en la región.

La Fiscalía aseguró que continuará con las acciones necesarias para llevar a los responsables ante la justicia.