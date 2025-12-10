Alumno lleva medicamentos geriátricos a la escuela y compañeros terminan intoxicados en Veracruz

Elementos de emergencia se movilizaron en la Telesecundaria Emiliano Zapata, luego de que varios alumnos resultaron intoxicados la mañana de este 9 de diciembre en Xalapa, Veracruz.

Los reportes indican que cinco estudiantes presentaron síntomas después de consumir un medicamento geriátrico que, presuntamente, habría sido llevado al plantel por uno de los alumnos.

¿Qué pasó en la Telesecundaria Emiliano Zapata de Xalapa?

De acuerdo con la información preliminar, un estudiante llegó al plantel con un frasco de pastillas usadas para el tratamiento en adultos mayores.

Estas habrían sido tomadas del b otiquín de su abuela , para después ser repartidas entre algunos de sus compañeros, aparentemente por curiosidad y sin tener idea de sus efectos secundarios.

Minutos después de ingerirlas, los estudiantes comenzaron a presentar síntomas como mareos, somnolencia, desorientación y malestar general.

¿Qué pasó con los alumnos intoxicados en Xalapa?

Al sitio arribaron elementos del Grupo Panteras y socorristas del Escuadrón Nacional de Rescate, quienes brindaron atención a los cinco adolescentes.

Cuatro de ellos tuvieron que ser trasladados a un hospital para una valoración más profunda, mientras que el quinto fue llevado a casa, aunque bajo observación.

Se desconoce si las autoridades educativas tomarán acciones para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir, aunque padres de familia piden que regresen los operativo mochila.

¿Cuáles son los efectos de ingerir medicamentos para adultos mayores?

Aunque muchas personas consideran que los medicamentos para adultos mayores son “de bajo riesgo”; la realidad es que pueden provocar efectos graves en menores de edad.

Esto debido a que el metabolismo de alguien joven es mucho más rápido y eficiente que el de una persona de edad avanzada, lo que altera por completo el efecto de estos fármacos.

Entre los riesgos más comunes destacan:



Somnolencia extrema

Mareos o desorientación

Alteraciones neurológicas

Reacciones adversas por sobredosis

Daño gastrointestinal cuando se trata de antiinflamatorios

Pérdida de equilibrio

Medicamentos como anticoagulantes, benzodiacepinas, antipsicóticos o incluso ciertos analgésicos pueden causar efectos impredecibles en menores de edad, aun cuando la dosis parezca pequeña.

Por ello, se recomienda mantener los medicamentos fuera del alcance de menores. También, explicarles a los hijos los riesgos de automedicarse, porque las consecuencias pueden ser fatales.

