Cae sospechoso del ataque contra subsecretario de Seguridad en Colima

Detuvieron a un hombre que presuntamente participó en ataque armado contra el subsecretario de Seguridad Pública en Colima, Heriberto Morentín Ramírez, ocurrido este martes 9 de diciembre.

De acuerdo con la información oficial, el detenido es el sujeto que aparece en la fotografía compartida por las autoridades. Su captura fue posible gracias a elementos de la Policía Estatal, quienes, con apoyo del sistema de videovigilancia del C5, dieron seguimiento puntual a los movimientos de los responsables tras el ataque .

#IMPORTANTE | Ya hay un detenido por el ataque armado al subsecretario de Seguridad Pública de #Colima, Heriberto Ramirez, ocurrido este martes.



Lo que se sabe sobre la detención del agresor del subsecretario de Seguridad de Colima

Según autoridades estatales, el hombre fue encontrado en el municipio de Colima junto con varios indicios que lo relacionarían directamente con el atentado, entre ellos el vehículo que habría sido utilizado para perpetrar la agresión. Tanto la unidad como el detenido quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, que ya analiza las pruebas para continuar con las investigaciones.

El subsecretario Morentín Ramírez resultó ileso en el ataque, lo que permitió que las corporaciones activaran rápidamente un operativo de búsqueda en distintas zonas de la ciudad.

Buscan a más involucrados en ataque armado en Colima

La Policía Estatal y elementos de la Policía Ministerial trabajan de manera conjunta para identificar y ubicar a otros participantes en este ataque armado. Ambas corporaciones han desplegado operativos en distintos puntos y continúan cruzando información con el apoyo de las herramientas tecnológicas del C5i.

Además del detenido, las autoridades confirmaron que lograron recuperar el vehículo utilizado por los agresores, lo que podría aportar información clave para avanzar en la investigación.

Tanto corporaciones estatales como federales siguen realizando recorridos, labores de inteligencia y operativos de búsqueda para dar con los demás responsables. La agresión contra un alto funcionario de seguridad encendió alertas en el estado, por lo que el seguimiento del caso continúa como prioridad.

Las autoridades señalaron que mantendrán informada a la ciudadanía sobre los avances, mientras refuerzan la vigilancia en zonas estratégicas del municipio.