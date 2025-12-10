Alerta y caos por marcha lenta en el Metro de la CDMX: Conoce el avance de los trenes HOY

El Metro de la CDMX registró marcha lenta desde primeras horas del día, situación que ha complicado los trayectos de miles de personas que dependen del sistema para llegar a tiempo a sus actividades. Usuarios han reportado trenes detenidos por varios minutos, así como andenes con mayor afluencia de lo habitual en puntos clave de las líneas B, 1 y 3, lo que provoca una movilidad más lenta y obliga a considerar tiempos extra en el traslado para evitar retrasos inesperados.

Si hoy necesitas moverte en el Metro de la CDMX , es importante tomar precauciones. Algunas líneas operan con circulación intermitente y avance reducido, lo que genera que los convoyes lleguen llenos y que los tiempos de espera sean más prolongados.

Esto puede modificar la ruta planeada y afectar la conexión con otros medios de transporte, especialmente durante las horas de mayor demanda.

Para evitar contratiempos, se recomienda salir con mayor anticipación, evaluar rutas alternas y mantenerse atento a los avisos oficiales del sistema. También es útil considerar combinaciones con Metrobús, Trolebús o transporte concesionado para avanzar en tramos donde la marcha sea más lenta.

