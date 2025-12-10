Alerta y caos por marcha lenta en el Metro de la CDMX: Conoce el avance de los trenes HOY
¡Precaución! Este 10 de diciembre, usuarios del Metro de la CDMX alertan por retrasos y caos en varias líneas; así va el avance de los trenes HOY.
El Metro de la CDMX registró marcha lenta desde primeras horas del día, situación que ha complicado los trayectos de miles de personas que dependen del sistema para llegar a tiempo a sus actividades. Usuarios han reportado trenes detenidos por varios minutos, así como andenes con mayor afluencia de lo habitual en puntos clave de las líneas B, 1 y 3, lo que provoca una movilidad más lenta y obliga a considerar tiempos extra en el traslado para evitar retrasos inesperados.
Si hoy necesitas moverte en el Metro de la CDMX , es importante tomar precauciones. Algunas líneas operan con circulación intermitente y avance reducido, lo que genera que los convoyes lleguen llenos y que los tiempos de espera sean más prolongados.
Esto puede modificar la ruta planeada y afectar la conexión con otros medios de transporte, especialmente durante las horas de mayor demanda.
Para evitar contratiempos, se recomienda salir con mayor anticipación, evaluar rutas alternas y mantenerse atento a los avisos oficiales del sistema. También es útil considerar combinaciones con Metrobús, Trolebús o transporte concesionado para avanzar en tramos donde la marcha sea más lenta.
¿Qué pasa en la L7? El Metro de la CDMX informa
El Metro de la CDMX informó que, ante los reportes de retrasos en la Línea 7, no hay fallas en el servicio, sino alta afluencia de pasajeros que provoca tiempos de espera más largos en algunas estaciones.
La autoridad señaló que se trabaja para agilizar el avance de los trenes, especialmente en puntos donde los andenes comienzan a saturarse.
Ahora también hay retrasos en L7
En la Línea 7 del Metro se registran nuevos retrasos y espera prolongada en varias estaciones; usuarios reportan trenes detenidos por más de diez minutos en puntos como Refinería y acumulación de personas en Auditorio, donde los accesos siguen parcialmente cerrados y generan caos para entrar y salir.
Además, señalan que en Terminal Rosario los convoyes tardan en llegar, lo que provoca andenes llenos y circulación lenta; la combinación de alta demanda, tiempos irregulares y accesos limitados ha generado un servicio más lento y con mayor saturación a lo largo de la línea.
El Metro informa qué pasa en L12
Tras varios reportes, el Metro informa que la Línea 12 avanza lenta principalmente por la alta afluencia de usuarios, lo que obliga a regular la salida de los trenes para evitar saturación en los túneles y andenes.
Cuando hay demasiada gente, los convoyes deben permanecer más tiempo en cada estación para permitir el ascenso y descenso seguro, esto provoca que el tren tarde más en llegar y que el servicio se vuelva intermitente.
Además, si un andén está lleno, el sistema reduce la velocidad para mantener la circulación controlada y segura.
Reportan severos retrasos en L12
En la Línea 12 del Metro ahora se reportan severos retrasos y estaciones saturadas, según múltiples testimonios de usuarios. La afluencia es tan alta que en puntos como Nopalera, Zapotitlán y otras estaciones intermedias, los trenes tardan más de diez minutos en llegar y, cuando arriban, muchos pasajeros no pueden abordar por la congestión.
En redes, usuarios señalan que llevan largos periodos sin poder avanzar, mientras el andén continúa llenándose; la principal molestia es que el flujo de trenes no es constante, lo que provoca acumulación de personas y espera prolongada rumbo a Mixcoac.
Qué pasa en l12 @ClaraBrugadaM @AdrianRubalcava @MetroCDMX 😡😡😡😡 pic.twitter.com/oCWism000b— V I C T O R I A. (@Anna_Viictoria_) December 10, 2025
¿Qué pasa en Línea B? El Metro de la CDMX informa
En la Línea B, tras varios reportes de retrasos y detenciones, el Metro informó que no se registra ninguna falla en el servicio; la marcha lenta se debe principalmente a la alta afluencia de pasajeros por la hora, lo que obliga a regular la salida de los trenes en estaciones clave.
La autoridad señala que se trabaja para agilizar la circulación desde las terminales, con el fin de normalizar el avance y reducir los tiempos de espera en toda la ruta.
La marcha de los trenes es lenta en LB
En la Línea B del Metro de la CDMX también se reporta marcha lenta y detenciones prolongadas en varias estaciones. Usuarios han señalado paros de varios minutos rumbo a Buenavista, especialmente en puntos como Múzquiz, donde los trenes permanecen detenidos sin información clara sobre la causa.
Además, mencionan que los convoyes tardan más de lo habitual en cerrar puertas y salir de cada estación, lo que provoca acumulación de pasajeros y un avance más lento en toda la línea.
¿Qué pasa en la L3? El Metro informa
La Línea 3 del Metro registró retrasos reportados por usuarios en varias estaciones, pero el sistema explicó que la causa es la revisión técnica de un tren, lo que mantiene la marcha lenta de los convoyes.
Esta maniobra temporal reduce la velocidad de avance, pero el Metro informó que la circulación se normalizará en breve.
Reportan retrasos de hasta 20 minutos en L3
La Línea 3 del Metro presenta retrasos prolongados en el avance de los trenes durante la mañana. Usuarios reportan detenciones de varios minutos entre estaciones; los convoyes permanecen sin movimiento en ambas direcciones.
Mientras algunos trenes con rumbo a Universidad mantienen circulación, otros permanecen detenidos sin explicación visible, generando acumulación de personas y aumento de temperatura al interior.
Ante estos reportes constantes, se recomienda considerar tiempos extra de traslado, monitorear avisos del sistema y, de ser posible, usar rutas alternas en lo que se normaliza el servicio.
¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 10 de diciembre del 2025.