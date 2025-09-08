Este fin de semana, aparecieron por distintos puntos de la ciudad de Chihuahua varias lonas y espectaculares en contra de la senadora morenista Andrea Chávez, que la acusaban de un posible vínculo con el grupo criminal “La Barredora”.

En estos anuncios se mostraba a la legisladora acompañada de un personaje con apariencia “vampírica”, en referencia al también senador Adán Augusto López Hernández, lo que generó controversia de inmediato.

Anuncios opacan informe de Andrea Chávez en Chihuahua

Como si se tratase de una extraña coincidencia, la aparición de estas lonas opacó el informe legislativo de la senadora que dio frente a más de 5 mil personas.

Las imágenes en los anuncios no solo aludían a la relación política entre ambos senadores de Morena, sino que también incluían referencias al grupo criminal denominado “La Barredora”, que nació en Tabasco, presuntamente en la gestión de Adán Augusto López como gobernador.

Algunos de estos vehículos tenían características semejantes a ambulancias que meses atrás circulaban en la ciudad para promocionar la imagen de Andrea Chávez, lo que añadió un elemento de simbolismo y crítica política al acto.

Pero como nada tarda en limpiarse, personas a bordo de camionetas inmediatamente retiraron los anuncios con una rapidez que sorprendió a los habitantes, pero que también dejó cuestionamientos sobre la libertad de expresión y la tolerancia política.

Libertad de expresión en debate: PAN reacciona ante los mensajes

Al respecto, el diputado panista Alfredo Chávez comentó en entrevista que la situación refleja la necesidad de respetar la opinión ciudadana, aun cuando esta resulte incómoda para los funcionarios públicos:

“En este país todavía tenemos la capacidad de disentir con el gobierno, con un legislador, con un senador, como un diputado y bueno pues parece ser que la senadora no le gusta que disientan de ella” declaró.

El diputado destacó que en un país democrático todavía existe la posibilidad de disentir del gobierno, y que estos actos deben analizarse bajo el lento de la libertad de expresión.

Intolerancia y debate político en Chihuahua

El diputado Alfredo Chávez calificó la reacción de la senadora como un acto de intolerancia, señalando que, aunque Andrea Chávez es una política joven, sus métodos de respuesta reflejan una mentalidad poco abierta.

“…Es la intolerancia Andréa Chávez, es una política jóven con ideas muy viejas… es la falta y la posibilidad de que los ciudadanos tengan libertad de expresión y que incomodan a la senadora… En política se puede disentir y ni modo…”