La sombra de Adán Augusto: Hernán Bermúdez y los lazos ocultos en Tabasco

Una investigación exclusiva revela la relación entre Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena, destapando una red de poder y negocios en Tabasco que se extiende por décadas.

Hernán Bermúdez y los lazos ocultos en Tabasco

Ay historias que no se pueden ocultar y complicidades, que por más, que se nieguen, no se pueden borrar, como la de ellos.

“Yo en esa época nunca tuve alguna notificación, algún indicio de posibles actividades ilícitas”, Adán Augusto López, líder de Morena en el Senado.

Hernán Bermúdez Requena creció a la sombra de Adán Augusto López Hernández, se conocieron en la década de los noventa en el gobierno de Tabasco.

Bermúdez Requena era el director de seguridad pública y Adán Augusto , subsecretario de gobierno. “El tema no es si Adán Augusto conocía a Hernán Bermúdez, sino qué tantas facetas de él conoció porque estuvo presente en todas y cada una de ellas en diferentes papeles y tiene grados diferentes de responsabilidad”, dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Hernán Bermúdez pasó a formar parte del selecto grupo que creo Adán Augusto López en Tabasco, no solo la amistad los unía, también los negocios.

La familia Bermúdez levanto un imperio de más de 28 empresas, con el aval del notario público más poderoso de la región.

Los negocios de Adán Augusto López

“Muchas de las empresas que hoy están vinculadas a contratos con el gobierno, incluso contratos e irregularidades en el extranjero, por ejemplo hay empresas que fueron creadas por los sobrinos del clan Bermúdez en Paraguay, relacionadas con apuestas y apuestas ilegales y casinos, que fueron constituidos dentro de la notaria de Adán Augusto”, dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Y de los negocios pasaron a la política, en 2019, Adán Augusto López llega a la gubernatura de Tabasco y nombra a Hernán Bermúdez Requena como su secretario de seguridad pública.

Todo lo que paso después, dicen los tabasqueños, es una historia de horror, es la historia de Hernán Bermúdez Requena, siempre a la sombra del consentido de palenque.