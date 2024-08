¡Hasta en las calles! Aparecen pequeñas figuras arqueológicas por lluvias en Teotihuacán, Estado de México

Es el taller de artesanías de Agapito y su familia, en Teotihuacán, en el Estado de México. Más de 40 años formando figuras de diversas piedras, también dan un taller a los visitantes desde hace décadas.

“El turismo que llega a venir a pirámides, pues gente que ya nos conoce, viene y nos visita. Le hacemos la invitación a la gente que quiera venir a recibir el taller de obsidiana, una explicación cómo se trabaja, se les hace una figurita y se la llevan, lo mismo en barro, aquí en San Francisco Mazapa”, explicó Agapito Hernández, artesano de Teotihuacán.

Estas son algunas figuras que hacen con barro y ellos son los nativos de San Juan Teotihuacán, en donde, aseguran, desde hace años se encuentran piezas arqueológicas en diversas zonas.

“Cuando es temporada de lluvias, la tierra se suele deslavar y salen algunas piezas de barro. Ayer me encontré esta figurita cuando iba a la tienda y aquí les enseño otras figuritas que me he encontrado cerca de mi casa”, detallan testigos.

| Pexels

“Ahorita que llueve mucho, se encuentran figuritas, se encuentran aquí, le decimos tepalcates, cosas de las ollas que se quebraron, si es cierto, y ahorita más, con lo que está lloviendo, se encuentran muchas figuritas originales, chiquitas, pequeñitas”, agregó Agapito Hernández.

“En esta época de lluvia un poco, pues el correr del agua se deslava y llegan a salirse pocas piezas que todavía existen. La ciudad de Teotihuacán, pues, era muy grande; por lo tanto, en varios terrenos se llegan a encontrar todavía algunas piezas. Puede ser hasta en la calle, si no está pavimentado los encuentras”, explicó José, un habitante de Teotihuacán.

En la mayoría de los casos, las piezas que son localizadas las guardan quienes las encuentran, no son solicitadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pueden aparecer en terrenos contiguos a la zona arqueológica y también de cultivo.

“Sí aparecen restos de algunas piezas, por ejemplo, trocitos de vasijas, trocitos, algunas pequeñas caritas o una manita o una piernita. Sí aparecen, donde están las nopaleras, en donde están los terrenos de cultivo, a la hora de labrar la tierra, pues surgen”, agregó María Herrera, artesana de Teotihuacán.