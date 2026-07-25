¡Qué no te salga caro el fin de semana! Así queda el Hoy No Circula este sábado

Si planeas salir de casa este sábado 25 de julio toma nota porque puede que tu carro no circule. Consulta cómo aplica el Hoy No Circula en la Ciudad de Mexico (CDMX) y en el Estado de México (Edomex). Cuida tu bolsillo de las multas por no respetar el calendario.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el quinto sábado de cada mes descansan los vehículos con holograma 2.

Pero no te desanimes, por que los que tienen holograma 0 y 00 sí pueden circular con normalidad, además de los vehículos con holograma 1, automóviles conducidos por personas con discapacidad y con acreditación correspondiente, autos eléctricos e híbridos, transporte público, vehículos de emergencia, motocicletas y vehículos con placas foráneas. La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Recuerda que para cuidar tu dinero tienes que respetar las restricciones del programa. Las personas que no respeten las restricciones del programa pueden verse afectadas con multas que van desde los 2 mil 262 pesos a los 3 mil 394 pesos, pero toma en cuenta esto, porque esto depende de la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Además de la multa, los elementos de tránsito pueden mandar tu vehículo al corralón, lo que implica otros gastos por arrastre y estancia.

¿Los domingos todos los vehículos pueden circular?

El Hoy No Circula no es una regla fija que aplica todos los días: por ejemplo, los domingos, por lo general, los autos descansan porque baja considerablemente el flujo vehicular en la zona metropolitana.

Pero existen casos en donde se pueden activarse restricciones incluso en fin de semana, por lo que es importante consultar todos los días como aplica el Hoy No Circula y en qué momentos puede verse afectados los vehículos.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Si necesitas ir o simplemente quieres ir al Edomex, los vehículos pueden circular en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México y en las 16 alcaldías de la CDMX.

