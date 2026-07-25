“Mis palabras fueron imprudentes": VIDEO de maestro Alberto Israel desata polémico comentario de magistrada

El video que el maestro Alberto Israel Jasso Cruz grabó antes de morir fue comentado por una magistrada, sin embargo, la opinión ante la grabación del profesor que se quitó la vida al ser acusado de supuesto abuso sexual en la Ciudad de México (CDMX), causó polémica en redes sociales.

Alberto Israel era maestro del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la CDMX. En la grabación expone que había toma la decisión de quitarse la vida ante una denuncia por supuesto abuso sexual.

Maestro Alberto Israel explica en VIDEO por qué su decisión

"Soy el maestro Alberto y en un momento dejaré este plano existencial", expresó el profesor, quien dijo que el 14 de julio de 2026, una alumna lo denunció por abuso sexual, hechos que negó que hayan pasado.

De acuerdo con él, la denuncia fue presentada ante la Dirección Jurídica del instituto en donde trabajaba y ante una agente del Ministerio Público.

Según su explicación, la alumna argumentó que él la tocó en al menos seis ocasiones en un día, lo que habría provocado en ella una crisis de ansiedad y la llevaron al hospital, donde la diagnosticaron con cefalea tensional.

El maestro, quien tenía 25 años trabajando para el IEMS, explicó su miedo y desesperanza por enfrentarse a un proceso penal bajo un sistema penal que consideraba poco fiable, pues expresó que "todo el sistema judicial está corrupto".

Magistrada emite polémico comentario sobre video de maestro del IEMS

Al darse a conocer el video el maestro Alberto Israel, la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, Arely Reyes Terán, escribió un comentario que la puso en polémica.

No obstante, aunque lo escrito en X por la servidora pública fue eliminado, circuló la captura de pantalla de lo que había escrito y después reconoció que no fue correcto hacerlo, pero ¿qué fue lo que dijo la magistrada?

Que comentario tan irresponsable, falto de respeto y sensibilidad, sobre todo viniendo de @ArelyReyesT Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla, debería tener consecuencias y un castigo ejemplar.



Me extraña que @X no sancione o cancele definitivamente su… pic.twitter.com/tWWCSbVoLy — 𝔸𝕣𝕥𝕦𝕣𝕠 ℂ𝕒𝕤𝕥𝕒𝕘𝕟𝕖́ ℂ𝕠𝕦𝕥𝕦𝕣𝕚𝕖𝕣 (@acastagne) July 24, 2026

Magistrada ofrece disculpa por comentario de video del maestro Alberto Israel

La magistrada Arely Reyes Terán ofreció una disculpa por lo expresado sobre el video del profesor, pero de acuerdo con ella, el maestro "acusa a una adolescente de declaraciones falsas, se vulnera también el principio de presunción de inocencia de la víctima, pues se le atribuye el delito de falsedad y se la somete a una exposición mediática masiva".

Muert3 de profesor del #IEMS tras acusación reabre debate sobre el debido proceso



Tras ser señalado de un caso de abus0 por una estudiante del IEMS, el profesor Alberto Israel Jasso Cruz tomó una dura decisión para evitar el proceso, reiterando previamente su inocencia.



El caso… pic.twitter.com/6MKTEif4oJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 24, 2026

"Reconozco que mis palabras fueron imprudentes y contribuyeron a que una conversación tan delicada no se abordara con sensibilidad. Por ello, ofrezco una sincera disculpa y reitero que mis comentarios han sido a título personal", escribió en un comunicado.