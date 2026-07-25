Lesionados dentro de Metrobús de CDMX: unidades salieron de su carril en Línea 1

Una unidad del Metrobús de la CDMX realizó un frenado de emergencia cuando circulaba en la Línea 1 sobre Insurgentes y al menos cuatro personas resultaron lesionadas.

Los hechos ocurrieron cerca de la estación Durango, a la altura de la calle Colima, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Por qué frenó de emergencia el Metrobús de CDMX en Línea 1?

El reporte de las autoridades indica que derivado de un corte de circulación por parte de un vehículo particular, la unidad del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) frenó de emergencia.

De acuerdo con el sistema de videovigilancia, la unidad circulaba con la luz del semáforo en verde cuando presuntamente un vehículo particular hizo corte a la circulación de manera inesperada.

Estado de salud de usuarios: una persona fue hospitalizada

El operador del Metrobús involucrado realizó un frenado de emergencia para evitar chocar, lo que ocasionó caídas y golpes de usuarios que viajaban a bordo.

Ante ello, el conductor de la unidad de transporte público avisó al Centro de Control lo que pasó y se solicitaron servicios de emergencia.

Cuando estos llegaron, confirmaron que cuatro personas resultaron lesionadas, pero ninguna de gravedad y fueron atendidos por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Tras la revisión médica, solo se requirió el traslado de una persona a un centro hospitalario. Algunos de los pasajeros cayeron sobre el pasillo y otros se golpearon con algún tubo dentro de la unidad.

Unidades de Metrobús CDMX circularon fuera de su carril

La unidad tuvo que permaneces en sitio para proceder a las labores correspondientes, sin emnargo, debido a lo ocurrido, otras unidades tuvieron que salir del carril exclusivo para seguir circulando.

Aunado a ello, la lluvia de esta tarde provocó mayor complicación en la circulación vehicular, pues uno de los carriles tuvo que ser usado para que pasaran el resto de las unidades del Metrobús con dirección hacia el sur.