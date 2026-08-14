¡Últimos días! Estudiantes aún pueden solicitar los 2 mil pesos del Apoyo al Transporte UAEMex

Si eres estudiante de la UAEMéx y el transporte representa un gasto importante para llegar a clases, todavía estás a tiempo de solicitar un apoyo de 2 mil pesos; el registro para el Apoyo al Transporte UAEMex Otoño 2026 estará disponible hasta el 21 de agosto .

La convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel medio superior y estudios profesionales que cursen sus estudios de manera presencial y estén inscritos en el periodo Otoño 2026. Eso sí, antes de comenzar el trámite conviene revisar los requisitos y tener listos los documentos, porque una vez enviada la solicitud ya no podrás modificarla.

¿Quiénes pueden pedir los 2 mil pesos para transporte?

El Apoyo al Transporte UAEMex busca ayudar a quienes tienen mayores gastos o dificultades para llegar a su espacio académico; por ello, tendrán prioridad las personas que viven en comunidades rurales, semiurbanas o de difícil acceso , quienes necesitan utilizar dos o más medios de transporte y quienes tardan más de una hora en llegar a clases.

Además, debes acreditar una situación socioeconómica que justifique la solicitud y no contar con otro apoyo otorgado por la UAEMéx durante el mismo periodo escolar.

Antes de registrarte al Apoyo Transporte UAEMex, prepara estos documentos

Para evitar que el trámite se complique, reúne primero tu identificación oficial, comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses y una captura de Google Maps donde aparezcan la distancia y el tiempo estimado del recorrido entre tu casa y la escuela.

También necesitarás una carta de exposición de motivos, comprobante de ingresos y la Constancia de Vigencia de Derechos del IMSS, cuya fecha de expedición debe corresponder a julio o agosto de 2026.

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Ya están disponibles las Convocatorias de Becas, Apoyos y Estímulos Institucionales.



📲 Consulta las bases y participa a través de SIBECAS: https://t.co/FWkKsErdDZ



Para mayor información, manda un mensaje a la Dirección de Becas y Servicios Universitarios UAEMéx pic.twitter.com/QE9oUuMYlS — UAEMéx (@UAEM_MX) August 3, 2026

¿Cómo solicitar el Apoyo al Transporte UAEMex?

El registro se realiza en Sibecas y estará disponible del 17 al 21 de agosto de 2026; para ingresar deberás utilizar tu número de cuenta como usuario y tu UNIP como contraseña , las mismas claves que utilizas en Control Escolar.

Los resultados podrán consultarse el 11 de septiembre, mientras que el pago de los 2 mil pesos está programado para el 30 de octubre de 2026.

Es importante mencionar que cumplir con los requisitos no garantiza recibir el apoyo, pues la asignación dependerá del dictamen del Comité y de la disponibilidad presupuestal.