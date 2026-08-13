¡Atención, Edomex! SAID abre nuevos cambios para escuela este 13 de agosto; conoce quiénes pueden hacerlo

Luego de que en días recientes se dieron a conocer los resultados SAID Edomex 2026 y concluyó la primera etapa para solicitar cambios, este 13 de agosto comienza una nueva fase para las familias que necesitan modificar la escuela asignada a sus hijos.

La segunda etapa estará disponible del 13 al 19 de agosto para quienes buscan solicitar un cambio de escuela pública; aquí te explicamos quiénes pueden participar, qué requisitos deben cumplir y cómo realizar el trámite.

¿Quiénes pueden solicitar el cambio de escuela en Edomex?

Esta nueva etapa está enfocada en los alumnos que ya participaron en el proceso del SAID 2026, cuentan con un folio y necesitan modificar la escuela que les fue asignada.

La solicitud corresponde a la segunda vertiente del proceso extraordinario habilitado por el Gobierno del Estado de México ; por ello, antes de comenzar el registro es importante identificar que el alumno se encuentre dentro de este supuesto.

La primera fase de cambios estuvo disponible del 6 al 12 de agosto para estudiantes que cursan un grado intermedio y buscan cambiar de una escuela pública o particular incorporada a una institución pública.

Después de ese periodo, la atención se concentra ahora en quienes ya tienen folio SAID y necesitan solicitar un cambio de plantel, con una ventana específica que permanecerá abierta hasta el 19 de agosto .

Estos son los datos que debes tener a la mano

Antes de iniciar el trámite, las familias deberán reunir la información del estudiante y de la persona responsable de la solicitud.

Entre los datos requeridos se encuentran:



CURP del alumno.

Nombre completo.

Teléfono.

Correo electrónico.

CURP de la madre, padre, tutor o tutora.

Nombre de la escuela pública que se desea solicitar.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel.

La recomendación es revisar cada dato antes de enviar la solicitud, ya que proporcionar información incorrecta o presentar documentación incompleta puede provocar que el trámite sea invalidado.

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¿Cómo solicitar el cambio de escuela en el SAID Edomex?

El procedimiento se realiza en línea a través de la plataforma habilitada para el proceso; las familias deberán ingresar la información solicitada, identificar la vertiente que corresponde a su caso y consultar el catálogo de escuelas participantes.

Uno de los puntos que deberán revisar antes de elegir un plantel es la disponibilidad de lugares y turnos, pues la solicitud de cambio no significa que automáticamente se obtendrá un espacio en la escuela seleccionada.

El periodo general para realizar estos trámites permanecerá habilitado hasta el 26 de agosto de 2026, debido a que después de esta segunda etapa todavía se contempla una tercera vertiente, del 20 al 26 de agosto, destinada a estudiantes de nuevo ingreso que no participaron en la preinscripción ordinaria o que estudiaron el ciclo anterior en otra entidad.