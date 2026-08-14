Brisa consiguió 120 aciertos en la UNAM, pero no pudo presentar el examen de control

Brisa, un joven que obtuvo el puntaje perfecto para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con 120 respuestas correctas, no pudo realizar el examen de control presencial en Oaxaca por un problema con su registro en la plataforma.

¿Por qué Brisa no pudo hacer el examen de control de la UNAM?

La mañana de este jueves 13 de agosto, mientras otros jóvenes ingresaban a la sede para hacer su examen de control, Brisa y su padre se quedaron esperando una respuesta de las autoridades sobre su caso.

Durante un chacaleo en las inmediaciones de la sede en Oaxaca, la joven señaló que ella tenía la disposición de hacer el examen y demostrar que su puntaje lo obtuvo por sus conocimientos.

"Yo estoy dispuesta a realizar el examen para demostrar que mi lugar fue limpiamente", dijo Brisa Nisdany, aspirante a la UNAM.

El problema que se presentó en el caso de Brisa se relaciona al procedimiento de registro para presentar la prueba de control y no con su desempeño académico.

Por el momento, la joven tendrá que esperar una semana para tener respuesta sobre el registro y ver si puede aplicar el examen de control en otro momento junto con otras personas que también presentan la misma situación.

¿Qué dijo el rector de la UNAM ante el caso de Brisa?

Ante el cuestionamiento del caso de Brisa, el rector Leonardo Lomelí respondió que tanto Brisa como otros jóvenes serán atendidos la próxima semana para resolver dudas y ver qué es lo que va a pasar con su situación.

"Sobre la demanda de algunos aspirantes sobre presuntas dificultades sobre el registro y respuesta a sus inquietudes, aclaró que en todos los casos se atenderán en tiempo y forma. “La UNAM dará respuesta personal a cada uno de estos casos, y serán analizados a partir de su situación y de las evidencias que se tenga”, se menciona en el boletín difundido por la UNAM.

