Oración de hoy para encontrar esperanza y fuerza: La plegaria para pedirle a San Maximiliano María Kolbe por nuestros seres queridos este 14 de agosto

Cada 14 de agosto, la comunidad católica recuerda con profunda devoción a una figura que representa el amor absoluto al prójimo. Hoy conmemoramos a San Maximiliano María Kolbe, un hombre que entregó su propia vida para salvar a un padre de familia durante los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial. Esta fecha nos invita a revisar la oración correspondiente a este día.

Oración para hoy 14 de agosto

Reza esta poderosa plegaria con mucha fe para solicitar el amparo celestial sobre tu familia y encontrar consuelo en medio de cualquier adversidad.

"Oh glorioso San Maximiliano María Kolbe, mártir de la caridad y ejemplo vivo de amor incondicional. Hoy acudo a ti para rogar tu poderosa intercesión ante Dios Nuestro Señor. Tú que ofreciste tu vida con alegría para salvar a un hermano, enséñame a amar al prójimo con esa misma intensidad y entrega. Te ruego que me concedas la fortaleza necesaria para superar esta prueba que hoy me aflige (menciona aquí tu petición). Protege a mis seres queridos de todo mal, ilumina mi camino cuando la oscuridad intente rodearme y ayúdame a mantener la esperanza intacta en mi corazón. Que tu valiente sacrificio me inspire a vivir con fe, compasión y caridad todos los días de mi vida. Amén."

Santoral hoy 14 de agosto

La Iglesia Católica dedica esta fecha de manera especial a honrar el enorme legado de San Maximiliano Kolbe. El santoral destaca su heroico martirio en el campo de concentración de Auschwitz, donde ofreció voluntariamente su vida a cambio de la de Franciszek Gajowniczek, un hombre casado que lloraba por el futuro de sus hijos.

El Papa Juan Pablo II lo canonizó en el año 1982 y lo declaró patrono de las familias, los prisioneros y los periodistas. Al recordar su santidad en este día, los creyentes renuevan su compromiso de practicar la auténtica caridad cristiana y el amor solidario.

