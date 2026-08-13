¡Se mueve Oaxaca! Sismo de magnitud 4.0 golpea sureste de Salina Cruz
¿Hubo un temblor hoy jueves 13 de agosto? Consulta los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
¿Hubo un temblor hoy jueves 13 de agosto? Sigue el minuto a minuto de todos los sismos acontecidos en México con magnitud, epicentro e información actualizada de las autoridades.
En Azteca Noticias te ofrecemos el reporte EN VIVO para que te mantengas informado.
¿Por qué tiembla tanto en México?
México tiembla tanto porque gran parte del territorio está sobre la Placa Norteamericana, mientras que desde el Pacífico las placas de Cocos y Rivera empujan con fuerza para meterse por debajo del continente.
Al chocar, las rocas se traban y acumulan una enorme presión durante años hasta que se liberan, generando las ondas sísmicas. A esto se le suma el roce constante con la Placa del Pacífico en el noroeste y la del Caribe en el sureste, convirtiendo al país en una zona de intensa fricción tectónica.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 13 de agosto? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Sismo de magnitud 4.0 se registra cerca de Salina Cruz
Un sismo de magnitud 4.0 se registró este jueves 13 de agosto al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).
SISMO Magnitud 4.3 Loc 55 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 13/08/26 08:14:25 Lat 15.04 Lon -93.19 Pf 60 km pic.twitter.com/JTpDu24wHh— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 13, 2026
¿Qué hacer con tu gato en un sismo?
Los gatos, al ser extremadamente sensibles al estrés y los ruidos fuertes, suelen escapar o esconderse a la primera señal de peligro. Te compartimos algunas recomendaciones para protegerlo.
- PASO 1 - Cúbrelo suavemente: Usa una toalla o manta, dejando su cabeza afuera para reducir el estrés u evitar arañazos o mordidas.
- PASO 2 - Sujeta con firmeza: Asegura sus patitas dentro de la manta sin lastimarlo, una vez que lo tengas enrollado, llévalo directo a la transportadora.
En caso de emergencia, es decir, que el gato no quiera entrar, se recomienda utilizar una funda de almohada limpiara para atraparlo tipo "costal".
¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?
La alerta sísmica se activa en automático solo cuando los sensores detectan que un sismo viene lo suficientemente fuerte como para causar daños en la ciudad.
El sistema calcula esto combinando qué tan grande es el temblor y qué tan lejos ocurre: si es un sismo moderado pero muy cercano, o si es un terremoto gigantesco aunque venga desde la costa a cientos de kilómetros, la alarma se dispara para darnos tiempo de evacuar.
Si el movimiento es muy débil o si se origina justo debajo de nosotros, la alerta no va a sonar porque no representa un riesgo o porque simplemente no hay tiempo de avisar antes de que empiece la sacudida.
¿Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México?
El próximo Simulacro Nacional se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 del mediodía, siendo un ejercicio muy especial porque, al caer por primera vez en fin de semana, nos permitirá poner a prueba nuestros planes de prevención en casa y espacios públicos en lugar de escuelas u oficinas.
Como ya es tradición en esta fecha histórica para conmemorar los sismos de 1985 y 2017, a esa hora exacta sonará la alerta sísmica en los altavoces de las calles y te llegará un mensaje de prueba directo al celular para ensayar rutas de evacuación y protocolos de emergencia.
Sismo en en Mapastepec, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.3 la mañana de este jueves 13 de agosto de 2026 en el estado de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 08:14, con epicentro ubicado a 55 kilómetros al suroeste de Mapastepec.
Temblor en Acapulco hoy
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.1 durante la madrugada de este jueves 13 de agosto de 2026 en el estado de Guerrero.
El movimiento telúrico ocurrió a las 03:02, con epicentro ubicado a 23 kilómetros al suroeste de Acapulco, a una profundidad de 5 kilómetros.