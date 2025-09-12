La Facultad de Psicología de la UNAM ofrece apoyo tras explosión en el Puente de la Concordia en Iztapalapa

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó su profundo pesar ante la lamentable explosión ocurrida en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, y reafirma su solidaridad con las personas afectadas por este trágico incidente.

Apoyo psicológico para personas afectadas por explosión en Iztapalapa

Reconociendo el impacto emocional que un suceso de esta magnitud puede generar, la institución ha puesto a disposición de la población su servicio de Apoyo Psicológico de Primer Contacto, un recurso diseñado para brindar contención inmediata, escucha activa y orientación profesional en situaciones de crisis.

Por medio del comunicado, informaron que las personas que necesiten asistencia pueden comunicarse al número 55 50 25 08 55, seleccionando la opción 3 o 6 , donde recibirán atención especializada por parte de psicólogos capacitados para acompañar a personas en estado de afectación emocional, estrés o ansiedad derivadas de la explosión.

Solidaridad y apoyo de la Facultad de Psicología ante lamentable explosión en el Puente de la Concordia



Expresa su profundo pesar y pone a disposición de la población el servicio de Apoyo Psicológico de Primer Contacto número 55 50 25 08 55 en la opción 3 o 6.#PsicologiaUNAM pic.twitter.com/DdHMGAbzxH — Facultad de Psicología de la UNAM (@unam_psicologia) September 11, 2025

Este servicio es totalmente accesible y busca atender tanto a los residentes de la zona como a cualquier persona que haya sido testigo o afectada directa o indirectamente por los hechos.

Asimismo, la Facultad extiende su apoyo a la comunidad estudiantil que pueda haber resultado afectada, recordándoles que cuentan con la asistencia de la administración y de todas las divisiones académicas.

Las personas interesadas pueden acercarse directamente a la Dirección o a cualquiera de las áreas de la Facultad para recibir atención personalizada y acompañamiento emocional.

¿Qué paso en el Puente de la Concordia en Iztapalapa?

La tarde de este miércoles 10 de septiembre de 2025 se registró la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, dejando más de 80 heridos.

En medio de la tragedia en #Iztapalapa, una imagen conmovió a todo México: Doña Alicia, con el 90% del cuerpo quemado, logró salvar a su nieta de 2 años.



Una abuela, un policía y la solidaridad de desconocidos marcaron la diferencia.



La niña sigue hospitalizada. @igarciabri… pic.twitter.com/uwKTU85Fz3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

El hecho generó alarma entre habitantes y automovilistas de la zona, debido a la magnitud de las llamas que se elevaron tras el estallido y que fueron captadas en distintos videos difundidos por medio de redes sociales.