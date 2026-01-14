¿La soledad de las personas actuales es una epidemia? Esta podría ser una explicación a la repentina fama de una app móvil en china llamada “Sileme” en su idioma original, que se puede traducir al español como “¿Estás muerto?”.

El "pedal de hombre muerto" digital: ¿cómo funciona el sistema de emergencia?

Esta aplicación está diseñada para personas que viven solas, ya sean estudiantes o “cualquiera que elija un estilo de vida solitario”, afirman los desarrolladores. Los usuarios deben configurar un contacto de emergencia a quien enviar una notificación automática si las personas no hacen un registro por varios días consecutivos.

Esta especie de “pedal de hombre muerto” que, en forma similar al mecanismo de emergencia que hace que un tren detenga su marcha, alerta a seres queridos o familiares que algo anda mal con el usuario que vive solo, un tema que no es menor en China.

La app Sileme cambió de nombre a Demumu; ¿por qué?|Reuters.

Hogares unipersonales: China proyecta 200 millones de personas solas para 2030

El gigante asiático albergará hasta 200 millones de hogares unipersonales para 2030, según el diario estatal Global Times citando instituciones inmobiliarias, con una tasa de vida solitaria superior al 30%.

Además, el envejecimiento rápido de la sociedad genera más ancianos solos, ya que decenas de millones de jóvenes migran de sus pueblos a ciudades lejanas por trabajo, con lo que dejan aldeas vacías y padres aislados.

Entre la juventud, los matrimonios nuevos cayeron a mínimos históricos en 2024 desde 1986, junto a tasas de natalidad en declive que el gobierno chino no ha podido revertir. También, el desempleo juvenil récord alimenta depresión, ansiedad y desilusión, con lo que esta app ganó fama.

De Sileme a Demumu: por qué la app cambió su nombre tras alcanzar el éxito

La aplicación Sileme logró liderar la lista de aplicaciones pagadas en Apple el sábado 10 de enero de 2026. Tras ello, la empresa cambiará el nombre del servicio.

El 13 de enero, los desarrolladores anunciaron en la red social Weibo, similar a Twitter , que tendrá el nombre de Demumu, derivado de las letras “de”, procedentes de “death” (muerte, en inglés), mientras que “mumu” es elegido por su aspecto amigable, señalaron los autores de la app en un medio de comunicación estatal de China .

Usuarios celebran: "Lo más aterrador es desaparecer"

Personas en redes sociales reconocieron a la app por hacerlos sentir vistos. “Por primera vez, alguien se preocupa por si estoy muerto o vivo”, escribió un usuario en Weibo. "Esta app de 8 yuanes representa la última dignidad para tantos jóvenes solos. Lo más aterrador no es la soledad, es desaparecer", añadió otro, en referencia al costo de la app, de poco más de 20 pesos mexicanos.

