App del amor es usada como gancho para robos en Guadalajara, Jalisco

Una mujer y un hombre fueron detenidos en Guadalajara, Jalisco, debido a que usaban una app del amor y cupido como mero pretexto para delinquir pues operaban en aplicaciones de citas y les robaban a sus víctimas.

La mayoría de las citas falsas en la app derivan en delitos como el robo, extorsión y hasta privaciones de la libertad. La policía cibernética, adscrita a la Fiscalía del estado de Jalisco, es la que recibió denuncias por extorsiones en redes sociales.

Enamorados son asaltados y extorsionados por app del amor en Guadalajara, Jalisco

La app del amor y el desencanto

Buscaban amor y encontraron falsas promesas. Así fue como dos personas fueron detenidas pues usaban una app y a cupido como mero pretexto para delinquir, operaban en aplicaciones de citas y robaban a sus víctimas.

Se trata de Luis Guillermo y también le decían Luis Antonio, Luis Alberto y Luis Fernando, él robó a una mujer en la colonia Providencia, en Guadalajara, cuando acudió a la cita.

La otra es Aurora “N” quien flechó a su enamorado, lo drogó y robó pertenencias de su casa en ciudad del sol de Zapopan. Según internautas estos casos son más comunes de lo que parece.

“Era muy diferente ya ves que hay veces que le ponen filtro y toda la cosa y pues estuvo muy feo”, comentó una víctima de extorsión que prefirió el anonimato.

“Era, recuerdo Messenger, fue hace mucho y era una argentina, por obvias razones no nos pudimos ver, yo era más chico y solo fue chat y web cam, no hubo contacto físico. Es que ahorita no puedes confiar en nadie, no sé cómo hacerle”, reconoció Eduardo García, otro afectado en este tipo de aplicaciones.

Advierten de extorsiones



También reconocen que las extorsiones se presentan no solo buscando el amor, también en videojuegos, sobre todo, entre los adolescentes.

“Empezaron a chatear por Messenger y fue por los Videojuegos, creo fue Pull Mobil o Fornite, algo así, empezaron a chatear, y por el juego se citaron en lugar y empezaron, creo lo quisieron secuestrar y fue mala experiencia que se llevó el chavito”, narró Fernando Barajas una anécdota sobre un joven que conoció.

La mayoría de las citas falsas derivan en delitos como el robo, extorsión y hasta privaciones de la libertad, es la policía cibernética, adscrita a la Fiscalía del estado, la que recibe denuncias por extorsiones en redes sociales.