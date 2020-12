VIDEO: Joven se queda sin dinero en cita y así reaccionó su novia

Dicen que el amor todo lo vence, excepto la pobreza, pero una pareja de jóvenes demostró que ese dicho no les aplica, luego de que la novia demostrara que no le interesaba otra cosa más que estar con su amado.

En redes sociales el joven compartió la reacción que tuvo su novia cuando en la mesa de una panadería le confesó que se quedó sin dinero para pagar unos gastos no previstos. En la publicación escribió: “una mujer así, lo mejor que te puede dar la vida”.

Él le propuso quedarse en el lugar a tomarse un refresco o, si ella lo prefería, irse a su casa. En el video se observa la reacción de la joven, quien escucha atenta a su enamorado y le sonríe, cuando él terminó de decir sus propuestas para su cita.

Ella le respondió: “Para verte no hay que salir a lugares caros… no me mires así que voy a llorar”.

Él la cuestiona "¿Entonces nos comemos el pan?”. Ella le dice: “Obvio, así sea en un parque sentados… ay, abráceme”.

Para los usuarios de redes sociales la respuesta de la joven demostró que de verdad quiere a su novio, pues a pesar de no tener dinero busca su compañía.

Muchos etiquetaron en el video a sus parejas para demostrarles que esa sería su respuesta si algún día no tuvieran dinero.

“Será donde sea, lo importante es estar juntos”, “Humildad, excelente”, “Amor, qué más le puede pedir a esta chica, este man lo tiene todo con ella”, fueron algunos de los comentarios sobre este video.

