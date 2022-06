Aprehenden a exfuncionario por uso ilegal de atribuciones y facultades

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehenden a Miguel Ángel “N”, exfuncionario público de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por la probable comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

De acuerdo con la institución, el mandamiento judicial fue ejecutado por agentes de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, quienes trasladaron al aprehendido a un centro penitenciario, donde quedó a disposición del juez de control que lo requirió.

Posiblemente otorgó una autorización para adjudicación directa

Las investigaciones sostienen que el 01 de octubre de 2018, Miguel Ángel “N”, quien se desempeñaba como encargado de la Jefatura de la Unidad Departamental de Compra de Bienes Especializados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), posiblemente otorgó una autorización para que se llevara a cabo la excepción de adjudicación directa con una empresa que no estaba registrada en el padrón de proveedores de la administración pública capitalina.

Al parecer, el ex funcionario incurrió en la ilegalidad, toda vez que, al no estar registrada dicha empresa, no se podía llevar a cabo ninguna contratación con ésta.

El hecho fue publicado con el edicto del 23 de agosto de 2021, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.