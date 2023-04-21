Aprueban diputados reformas en aviación; dan luz verde a aerolínea del gobierno

La Cámara de Diputados aprobó reformas en materia de aviación civil encaminadas a recuperar la Categoría 1 en seguridad aérea, que México perdió desde mayo de 2021.

Con 470 votos y 1 abstención se avalaron modificaciones a la Ley General de Aviación Civil y a la Ley de Aeropuertos, propuestas por el presidente López Obrador, pero hicieron modificaciones, eliminaron la figura del cabotaje que permitía a aerolíneas extranjeras prestar servicio en rutas regionales.

Entre las medidas para recuperar la Categoría 1 destaca nuevas facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil, (AFAC) para autorizar, regular, vigilar, supervisar y certificar las actividades relativas a la aviación civil.

Será la encargada de otorgar autorizaciones y permisos, e incluso de analizar y determinar la acreditación de las capacidades técnico administrativas, jurídicas y financieras para el otorgamiento de concesiones.

La Agencia Federal de Aviación Civil será quien emitir las reglas de tránsito aéreo, asigne horarios de aterrizaje y despegue y defina las prioridades de turno de las aeronaves en los aeropuertos civiles declarados en condiciones de saturación, además estará a cargo del programa de seguridad de los servicios de control de tránsito aéreo y de aprobar las tecnologías para la inspección de las personas pasajeras y de equipaje de mano y documentado.

El órgano de aviación también tendrá la atribución de conceder permisos de las personas prestadoras de servicio de transporte aéreo, así como expedir, suspender, cancelar, revalidar o revocar certificados relacionados a la matricula, cancelación de matrícula, aeronavegabilidad, así como de explotador de servicios aéreos.

Además, expedir las disposiciones técnico- administrativas en materia aeroportuaria, vigilar y certificar aeródromos civiles, proteger la aviación civil contra actos de interferencia ilícita.

En la discusión, los diputados acordaron dividir la discusión de lo relativo a la seguridad aérea y la creación de una aerolínea del gobierno.

Morena da Luz verde para aerolínea del Gobierno

Morena y aliados aprobaron en lo general autorizar que el gobierno federal pueda operar una línea aérea mediante la figura de asignación directa, es decir, no entraría a un proceso de licitación.

263 votos le dieron el respaldo a la reforma propuesta por el presidente López Obrador que plantea otorgar que títulos de asignación concesiones por tiempo indefinido también para operar aeropuertos.

“La persona titular de la Secretaría de Comunicación otorgara títulos de asignación por tiempo indefinido a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, sin licitación pública, para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos y operación de líneas aéreas.

Se especifica que la asignación a la paraestatal solo concluirá cuando se acredite que ya no existe causa de utilidad pública, interés público, general o social que salvaguardar, o por razones de seguridad nacional que la justifiquen.

219 diputados del PAN, PRI, PRD y MC dieron su voto en contra.

Ahora el dictamen se discute en lo particular, donde legisladores de oposición impulsan cambios.