¿De qué hablaron la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump?

Durante la mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria dio a conocer de qué trató la llamada telefónica que tuvo con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, durante la tarde del pasado miércoles 27 de noviembre.

En primera instancia, la mandataria señaló a través de su cuenta de X que le expuso la estrategia que tiene México para atender el fenómeno migratorio. “Gracias a ello se atiende a las personas migrantes y a las caravanas previo a que lleguen a la frontera. Reiteramos que la postura de México no es cerrar fronteras, sino tender puentes entre gobiernos y entre pueblos”, indicó.

¿De qué hablaron Claudia Sheinbaum y Donald Trump?

“Le planteé la estrategia de migración que viene desde hace meses, que se fortaleció en enero de 2024, frente a un incremento de la migración que hubo en los últimos meses de 2023. Esta estrategia la estamos fortaleciendo y consta de varias acciones. Todo esto se lo planté y le dije la caravana que puso en su publicación, en realidad no va a llegar a la frontera norte, entonces, pues evidentemente él reconoció este esfuerzo y además platicamos sobre otros temas”, dijo Sheinbaum en una primera instancia durante su conferencia mañanera .

Crisis de fentanilo: eje prioritario durante la llamada

Asimismo, la presidenta señaló que otro de los temas del que hablaron fue la crisis de consumo de fentanilo que Estados Unidos atraviesa.

“Él me planteó la crisis de fentanilo, me preguntó si en México teníamos problemas de consumo, le dije que realmente muy poco y me preguntó por qué. Le dije: Dos temas. Uno, las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros, somos muy unidos. Pero además le platiqué que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una campaña masiva en escuelas y medios de comunicación”, explicó.

Aseguró que, sobre el último punto, el presidente electo mostró gran interés y que incluso le pidió que le enviara lo que hicieron aquí. Finalmente, tocaron el tema de seguridad y Sheinbaum le demostró que había esquemas de colaboración.