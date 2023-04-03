Armando Ocampo Zambrano es nombrado titular de la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente

Este lunes 03 de abril del 2023, Armando Ocampo Zambrano fue nombrado como titular de la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Dicha subsecretaría es adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), organismo público descentralizado con autonomía técnica, funcional y de gestión, especializado en materia tributaria que proporciona, de forma gratuita, ágil y sencilla, servicios de orientación contra actos u omisiones de las autoridades fiscales federales que vulneren los derechos de los contribuyentes.

#AlMomento | El secretario de Gobernación, @adan_augusto, nombra como titular de la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente, a Armando Ocampo Zambrano.



Ocampo Zambrano es a partir de este lunes el titular de dicha subsecretaría, adscrita a la Procuraduría de la… pic.twitter.com/QOxOnn9Ok7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 3, 2023

¿Quién es Armando Ocampo Zambrano?

Armando Ocampo Zambrano es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Asimismo, se especializó en materia administrativa, amparo, en la defensa y promoción de derechos humanos, así como en la prevención, atención y reparación integral de daño a víctimas, como en materia penal.

También se desempeñó como subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ha laborado como catedrático del Tecnológico de Monterrey en las materias de Amparo y Derecho Constitucional.

Armando Ocampo Zambrano, excomisionado Ejecutivo para Atención a Víctimas de la CDMX

La llegada de Armando Ocampo Zambrano a la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente se da después de su cargo como comisionado ejecutivo para Atención a Víctimas de la Ciudad de México (Ceavi), que asumió el 16 de mayo de 2019.

Sin embargo, recientemente saltó su nombre al ser uno de los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). En la primera etapa de examen, fue uno de los mejores calificados, obteniendo 78 de 80 aciertos posibles.

Fue el pasado 1 de marzo de 2022 a la Ceavi, en medio de denuncias por caso de la Línea 12; sin embargo, fue respaldado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo. A través de un comunicado, se dio a conocer que renunció para ser subprocurador fiscal Federal de Amparos en la Procuraduría Fiscal de la Federación.

