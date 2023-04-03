Armando Ocampo Zambrano es nombrado titular de la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente
Armando Ocampo Zambrano fue nombrado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, como el nuevo titular de la subprocuraduría de la Prodecon.
Este lunes 03 de abril del 2023, Armando Ocampo Zambrano fue nombrado como titular de la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Dicha subsecretaría es adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), organismo público descentralizado con autonomía técnica, funcional y de gestión, especializado en materia tributaria que proporciona, de forma gratuita, ágil y sencilla, servicios de orientación contra actos u omisiones de las autoridades fiscales federales que vulneren los derechos de los contribuyentes.
#AlMomento | El secretario de Gobernación, @adan_augusto, nombra como titular de la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente, a Armando Ocampo Zambrano.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 3, 2023
Ocampo Zambrano es a partir de este lunes el titular de dicha subsecretaría, adscrita a la Procuraduría de la… pic.twitter.com/QOxOnn9Ok7
¿Quién es Armando Ocampo Zambrano?
Armando Ocampo Zambrano es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana (UP). Asimismo, se especializó en materia administrativa, amparo, en la defensa y promoción de derechos humanos, así como en la prevención, atención y reparación integral de daño a víctimas, como en materia penal.
También se desempeñó como subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ha laborado como catedrático del Tecnológico de Monterrey en las materias de Amparo y Derecho Constitucional.
Armando Ocampo Zambrano, excomisionado Ejecutivo para Atención a Víctimas de la CDMX
La llegada de Armando Ocampo Zambrano a la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente se da después de su cargo como comisionado ejecutivo para Atención a Víctimas de la Ciudad de México (Ceavi), que asumió el 16 de mayo de 2019.
Sin embargo, recientemente saltó su nombre al ser uno de los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). En la primera etapa de examen, fue uno de los mejores calificados, obteniendo 78 de 80 aciertos posibles.
Fue el pasado 1 de marzo de 2022 a la Ceavi, en medio de denuncias por caso de la Línea 12; sin embargo, fue respaldado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo. A través de un comunicado, se dio a conocer que renunció para ser subprocurador fiscal Federal de Amparos en la Procuraduría Fiscal de la Federación.