Arnold Schwarzengger protagoniza choque múltiple en California

Arnold Schwarzengger, exgobernador de California, estuvo involucrado en un choque automovilístico que dejó a una mujer lesionada, quien fue llevada a un hospital con heridas leves, informó la policía de Los Ángeles, Estados Unidos (EU).

En el choque estuvieron involucrados varios vehículos, incluido el GMC Yukon de Arnold Schwarzengger, un Toyota Prius rojo y otros dos automóviles, por fortuna no hubo lesionados de gravedad.

El choque múltiple tuvo lugar el pasado viernes 21 de enero, alrededor de las 4.35 de la tarde en West Sunset Boulevard y Allenford Avenue, informó el departamento de la policía de EU.

“Cuando los oficiales del área oeste de Los Ángeles llegaron a la escena se determinó que cuatro vehículos estaban involucrados”, se lee en el comunicado de las autoridades. La policía añadió que una mujer fue trasladada a un hospital por una herida leve en la cabeza.

Arnold Schwarzenegger protagoniza accidente en #LosÁngeles



De acuerdo a medios locales, el actor impactó contra otro automóvil y esto generó que volcara y cayera encima de otro vehículo pic.twitter.com/yfMYmhTm21 — SANTA ROSA 🔁🌹🎙📻🎥🔄 (@TeamSsanta_SRdL) January 22, 2022

Las autoridades también explicaron que no hay sospecha de que sustancias como drogas o alcohol sean factores en el choque múltiple.

“No se sospecha que el alcohol o las drogas hayan sido un factor en esta colisión. Todas las partes permanecieron en la escena”.

Arnold Schwarzengger sale ileso del choque múltiple en EU

De acuerdo con medios locales, el representante del actor Arnold Schwarzengger aseguró que él salió ileso del choque múltiple y que su única preocupación es la salud de la mujer que resultó herida.

Las tomas aéreas de la escena mostraron que el Prius estaba siendo remolcado. No hubo más detalles disponibles sobre la colisión que ocurrió el viernes por la tarde.

Arnold Schwarzenegger, 74 años, conducía un GMC Yukon que chocó con un Prius rojo, arrollando al vehículo que terminó impactando un Porsche Cayenne. El accidente ocurrió en la intersección de Sunset Boulevard y Allenford Avenue, cerca de la casa del actor. pic.twitter.com/xqbcXCvzY2 — Raúl Brindis (@raulbrindis) January 22, 2022

Además, no se realizaron arrestos y no hubo informes de conducir bajo la influencia por parte de ninguno de los conductores, dijo la policía. Por el momento se desconoce cómo ocurrió el choque múltiple.

Arnold Schwarzengger, de 74 años de edad, es reconocido mundialmente por la saga de películas ‘Terminator’. También fue gobernador de California de 2003 a 2011.

