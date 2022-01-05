Choque múltiple deja 7 muertos y 34 heridos en túnel de Colombia

Un choque múltiple en el interior de un túnel de Colombia dejó al menos siete muertos, 34 heridos y decenas de personas atrapadas, informó la policía local.

El siniestro registró el siniestro a la altura del kilómetro 42, a 700 metros de la vía Ibagué-Calarcá, entre los céntricos departamentos de Tolima y Quindío, en el departamento de Tolima.

"Se presenta un siniestro vial exactamente en el túnel 'Los Venados'...al parecer un vehículo tracto camión se queda sin frenos colisionando 15 vehículos más" reportó el capitán Anderson Arana en un video que se difundió en redes sociales.

Asimismo, las autoridades de transito de Colombia trabajan en el lugar de los hechos para realizar las acciones y las investigaciones correspondientes.

"Este lamentable hecho deja siete personas fallecidas y 33 personas lesionadas que fueron remitidas a los hospitales de Ibagué", agregó.

Finalmente, recomendaron tomar vías alterna para evitar el tráfico de la zona.

Siete muertos y 34 heridos es el saldo de un choque múltiple al interior de un túnel en #Colombia



En el accidente se vieron involucrados vehículos particulares y de carga; decenas de personas quedaron atrapadas. pic.twitter.com/yDmsmqjYsX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 5, 2022

Colombia reporta número de accidentes de transito en el 2021

De acuerdo el Instituto de Medicina Legal y Forense de Colombia, tan solo de enero a noviembre del 2021, más de seis mil personas murieron por algún accidente de tránsito o choque.

Asimismo, de acuerdo con Medicina Legal, el 83.2% de las víctimas fueron hombres, con un total de cuatro mil 899. Por otro lado, el 16.8% corresponde a mujeres.

Además, dicho informe indica que tres mil 607 de las muertes corresponden a los conductores, mil 273 a peatones y 956 a pasajeros.

De igual forma, los departamentos de Antioquia, Valle de Cauca y Cundinamarca presentan el mayor número de accidentes de tránsito. Por el contrario, Vichada, Guaviare, Bolívas y Sucre presentan menos casos, pero van en aumento año con año en Colombia.

El reporte dicta que las causas más comunes son desobedecer las señales de tránsito, seguido de conducir a exceso de velocidad. Por último, conducir bajo los efectos del alcohol ocupa el tercer lugar en este top.

Respecto al caso de este martes, las autoridades destacan que ese tramo de registra 200 choques en promedio al año.