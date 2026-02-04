¿Horas o días? El tiempo que tardarán en llegar a la Luna los astronautas de Artemis II

La misión Artemis II de la NASA será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de cinco décadas, luego del éxito de Apolo 17 en 1972.

Tras años de planificación con Artemis I en 2022, cuatro astronautas, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, se preparan para una larga travesía, pero ¿cuánto tiempo tardarán en llegar?

¿Cuánto tiempo tardará la misión Artemis II en llegar a la Luna?

La cápsula Orion está diseñada para alcanzar velocidades de hasta 39 mil 400 km/h, soportando altas temperaturas durante la reentrada a la Tierra.

Tras la inyección translunar (TLI), Orion tardará aproximadamente cuatro días en llegar al sobrevuelo lunar, recorriendo hasta 4 mil 600 millas náuticas.

NASA completed a wet dress rehearsal for the Artemis II mission in the early morning hours on Feb. 3. To allow teams to review data and conduct a second wet dress rehearsal, NASA will now target March as the the earliest possible launch opportunity for the Artemis II mission.

Cabe destacar que la cápsula no aterrizará, sino que realizará un sobrevuelo que permitirá a los astronautas observar zonas del satélite nunca antes vistas de cerca.

El regreso a la Tierra tomará otros cuatro días, aprovechando la gravedad lunar para optimizar la trayectoria de regreso y garantizar un retorno seguro, por lo que se prevé que la misión dure 10 días.

Check out more images of the #Artemis II rocket and Orion spacecraft as they made the 4.2 mile journey from the VAB to Launch Complex 39B! 📷 - https://t.co/xHhp44Qzr4 pic.twitter.com/XWDUrrQxhd — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) January 18, 2026

Artemis II se retrasa por fallas

Originalmente, la NASA planeaba el lanzamiento para los primeros días de febrero 2026, pero durante la simulación de pre-lanzamiento, conocida como wet dress rehearsal, se detectaron fugas de hidrógeno líquido en los sistemas de combustible del cohete Space Launch System (SLS).

Esto obligó a retrasar la misión por lo menos un mes más , aunque expertos esperan que la ventana de lanzamiento sea entre marzo y abril.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, explicó: “Siempre la seguridad es nuestra máxima prioridad. Solo lanzaremos cuando estemos seguros de que la misión puede realizarse sin riesgos”.

Trayectoria de Artemis II

Durante su vuelo de diez días, Orion seguirá una trayectoria en “figura 8” alrededor de la Luna, recorriendo 2,25 millones de kilómetros de manera autónoma, sin asistencia externa.

En el sobrevuelo lunar, la tripulación se acercará hasta 7 mil 400 km más allá del lado lejano de la Luna, donde podrá observar tanto la Tierra como el satélite desde las ventanas de la cápsula.

Durante esta fase, los astronautas evaluarán los sistemas de Orion y practicarán procedimientos de emergencia, recopilando datos y realizando pruebas para futuras misiones.

Toda esta experiencia servirá para Artemis III, la misión que llevará a astronautas a descender y caminar sobre la superficie lunar, marcando el regreso histórico de la humanidad a la Luna.