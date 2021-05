Arturo Zaldívar garantiza autonomía del juez Gómez Fierro

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar aseguró que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha encontrado ninguna irregularidad en torno al desempeño del juez especializado en Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro.

El juzgador ha otorgado varias suspensiones contra las reformas Eléctrica y de Telecomunicaciones, impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter, el ministro aseguró que se seguirá garantizando la autonomía de Gómez Fierro, quien ha sido fuertemente criticado por el Presidente y dependencias del gobierno federal.

Zaldívar Lelo de la Rea dijo que el Consejo de la Judicatura Federal “tiene sus propios medios de control y no ha encontrado nada irregular en relación con el juez Gómez Fierro, a quien seguiremos garantizando, como a todas las personas juzgadoras federales, su plena autonomía”.

El #CJF tiene sus propios medios de control y no ha encontrado nada irregular en relación con el juez Gómez Fierro, a quien seguiremos garantizando, como a todas las personas juzgadoras federales, su plena autonomía. — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) May 1, 2021

Juez Gómez Fierro y las suspensiones contra PANUT y reforma eléctrica

El juez Juan Pablo Gómez Fierro ha concedido varias suspensiones definiticas en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía (PANAUT), motivo por el que el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja lo señaló como juez de “contentillo” y que “defiende intereses particulares o intereses contrarios a la seguridad del país”.

Ayer, el juez Segundo de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió 24 nuevas suspensiones definitivas en los juicios de amparo promovidos por asociaciones civiles y particulares contra el PANAUT, con lo que ya suman 29 recursos aceptados.

Este recurso aplica para que no se aplique a los quejosos la obligación de registrar su línea telefónica móvil en el polémico PANAUT y, en consecuencia, no le sea cancelada por no registrar sus datos biométricos.

Gómez Fierro, además ha concedido suspensiones que han frenado algunas leyes impulsadas por López Obrador, como la más reciente reforma que da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por sobre el sector privado en el suministro de energía eléctrica.

A raíz de esto, López Obrador señaló en varias ocasiones que Gómez Fierro es un juez “a modo” cuyas decisiones benefician a empresas en detrimento del país, por lo que pidió al Poder Judicial que lo investigue.

