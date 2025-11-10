Tenía cinco ingresos a la cárcel y volvió a delinquir: cae joven tras asalto a taxista en CDMX

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió las calles de la alcaldía Venustiano Carranza, luego de que un taxista fuera agredido y despojado de dinero en efectivo por un pasajero que, poco después, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El detenido, un joven de apenas 19 años, resultó tener un historial delictivo que incluye cinco ingresos previos al Sistema Penitenciario capitalino.

El viaje que terminó en asalto: pasajero golpea y roba a taxista en la CDMX

El incidente ocurrió en calles de la colonia General Ignacio Zaragoza, cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte alertaron a los uniformados sobre una emergencia en la calzada Ignacio Zaragoza y la Calle B.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a un hombre de 38 años, conductor de taxi, quien relató que había recogido a un pasajero en la avenida Central con destino al municipio de Chalco, Estado de México.

Durante el trayecto, el supuesto cliente lo atacó físicamente, abrió la puerta del copiloto y le arrebató el dinero en efectivo que llevaba consigo. Tras el asalto, el agresor huyó corriendo rumbo al Boulevard Puerto Aéreo, dejando al trabajador en shock y con lesiones menores.

Detienen a joven implicado en robo a taxista en Venustiano Carranza

Gracias a la descripción detallada que el afectado proporcionó, los elementos de la SSC implementaron un operativo en la zona. Pocos minutos después lograron interceptar al presunto responsable a la altura de la Calle B y Calle 6.

En la revisión preventiva —realizada conforme al protocolo policial— le fue encontrada una cantidad de dinero que el taxista reconoció de inmediato como de su propiedad.

El joven fue detenido y, tras serle leídos sus derechos, fue trasladado junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación legal.

Autoridades confirman que el detenido contaba con antecedentes por delitos graves

Durante el proceso de identificación, las autoridades descubrieron que el detenido no era un delincuente primerizo.

Registros del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México muestran que en 2023 y 2024 ingresó en cinco ocasiones por delitos contra la salud y homicidio calificado en grado de tentativa.

La noticia ha encendido nuevamente el debate sobre la reincidencia y la efectividad de las medidas judiciales, pues casos como este evidencian la facilidad con que algunos infractores regresan a las calles tras múltiples detenciones.

Mientras tanto, el conductor logró recuperar su dinero, aunque no así la tranquilidad de seguir trabajando en una ciudad donde cada día resulta más riesgoso ganarse la vida detrás del volante.

