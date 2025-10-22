Hallan muerto a indigente en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza

La mañana de este miércoles fue localizado muerto un hombre indigente. El descubrimiento ocurrió en la colonia Morelos, específicamente en la intersección de las calles Herreros y Sastrería, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX).

Encuentran sin vida a indigente en Venustiano Carranza

De acuerdo con los primeros reportes, fueron los comerciantes quienes se dieron cuenta de la presencia del hombre mientras se preparaban para instalar sus puestos semifijos.

Al intentar pedirle que se moviera del lugar para continuar con sus actividades cotidianas, notaron que no respondía a los llamados, lo que generó preocupación entre ellos y los llevó a solicitar el apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos más tarde, al sitio llegaron paramédicos, quienes tras valorar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Hasta ese momento, las autoridades no han no determinado causa aparente que explicara su fallecimiento.

#ÚltimaHora| Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en el cruce de las calles Herreros y Sastrería en la colonia Morelos, @A_VCarranza.



Policías mantienen en resguardo el lugar mientras se espera la llega de peritos. Aún no se sabe las causas del deceso.



Vía:… pic.twitter.com/9zvhbPSPHo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2025

Ante la situación, elementos policiacos acordonaron el área con el objetivo de resguardar la escena, mientras se esperaba la llegada de personal pericial encargado de llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades no han proporcionado datos sobre la identidad del hombre, y tampoco se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

Se espera que, con los procedimientos forenses y la investigación inicial, se pueda esclarecer lo ocurrido en este episodio que ha generado inquietud entre los habitantes y comerciantes de la zona.

¿Cuántos indigentes hay en la CDMX?

Todos los días se les observa despertándose entre cartones, plásticos y algunos trapos para alistarse y recorrer ciudad en búsqueda de alimento y algo que hacer.

Según el conteo de personas en situación de calle de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), en la capital, mil 124 personas se encuentran viviendo así, 86% son hombres y el resto mujeres, esto en 2024.

Las alcaldías donde hay más personas viviendo en la calle son Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.