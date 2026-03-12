Terror en CDMX: Tres sujetos irrumpen en casa y amarran a dueña; policía le pide no denunciar

Inseguridad en su máximo esplendor dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero, en el norte de la CDMX. Una familia fue víctima de un asalto con extrema violencia al interior de su domicilio ubicado en la calle Jaguar, donde tres sujetos armados irrumpieron para someter a los habitantes y saquear la propiedad.

En el lugar estuvo Azteca Noticias y, de acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, los delincuentes se internaron en la vivienda y, de inmediato, utilizaron armas de fuego para amagar a la propietaria y a uno de sus familiares.

A pesar de que la mujer suplicó a los agresores y les aseguró que no contaba con dinero en efectivo, los sujetos procedieron a amarrarlos y mantenerlos sometidos por varios minutos mientras revisaban cada rincón de la casa.

Asalto en la colonia Cocoyotes, en la GAM: Amarran a dueña y familiar

La propietaria del inmueble mostró el rastro de violencia dentro de su cada, luego del paso de los criminales: Habitaciones revueltas, cajones saqueados y destrozos materiales en muebles forman parte de la evidencia de este nuevo robo en la Ciudad de México.

Según relató la víctima, la saña de los delincuentes fue constante, ignorando sus súplicas de clemencia durante el tiempo que permanecieron privados de su movilidad dentro de su propio hogar.

Policía de CDMX le pide no denunciar hasta "no estar segura" quien fue

Lo que más ha causado molestia entre los familiares violentados no es solo el robo, sino la actitud de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que llegaron a atender el reporte. Según la denuncia de la familia afectada, los oficiales que arribaron al domicilio tras el asalto dieron una recomendación inusual y desalentadora.



Falta de apoyo judicial: Los uniformados indicaron a la víctima que no presentara su denuncia ante el Ministerio Público hasta que estuviera "completamente segura" de quiénes habían sido los autores del asalto.

Los uniformados indicaron a la víctima que ante el Ministerio Público hasta que estuviera "completamente segura" de quiénes habían sido los autores del asalto. Desprotección ciudadana: Esta sugerencia ha sido interpretada por los afectados como una forma de negligencia que busca evitar el registro de las cifras delictivas en la demarcación, dejando a la familia en un estado de total vulnerabilidad y sin acceso real a la justicia.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este suceso. La familia permanece bajo el temor de que los agresores regresen, mientras que los vecinos de la colonia Cocoyotes exigen mayor vigilancia y una actuación profesional por parte de las autoridades encargadas de proteger a la población.