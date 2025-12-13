Fingieron ser clientes y asaltan joyería en CDMX: pidieron ver alhajas y huyeron

Este viernes 12 de diciembre de 2025 se registró el asalto a una joyería al norte de la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, no hubo personas detenidas tras el robo.

Sujetos robaron el local ubicado al interior de una plaza comercial localizada la avenida Eduardo Molina, alcaldía Gustavo A. Madero.

Asaltantes de joyería en CDMX fingieron ser clientes

Los primeros informes indican que los ladrones entraron y fingieron ser clientes, quienes solicitaron ver varias piezas de alhajas y al tenerlas en su poder salieron corriendo, abordaron una motocicleta y se dieron a la fuga rumbo al Estado de México.

El establecimiento fue cerrado mientras los empleados fueron escoltados para ir a presentar su denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de CDMX correspondiente. No obstante, al momento se desconoce el monto de lo robado.