Un hombre en la Ciudad de México (CDMX) fue descubierto luego de abusar sexualmente de mujeres en sus casas a las cuales entraba haciéndose pasar como trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) , y ahora pasará sus días en la cárcel.

Este sujeto fue identificado como Marcelo "N", quien fue detenido y tras un proceso en su contra, un juez lo encontró penalmente responsable dictándole una sentencia de casi 38 años.

Revelan modus operandi de falso trabajador de CFE

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX refieren que Marcelo “N” seguía un modus operandi consistente en hacerse pasar por trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Para ello, utilizaba indumentaria y elementos de identificación para ingresar a los domicilios de las víctimas, argumentando revisiones de medidores o instalaciones.

Una vez dentro, agredía sexualmente a las mujeres y las despojaba de sus pertenencias y dinero en efectivo.

Sujeto acusado de abuso sexual en CDMX recibe sentencia

El sentenciado fue detenido en diciembre de 2022 por elementos de la Policía de Investigación (PDI) y se inició un proceso en su contra tras el cual recibió dos sentencias que suman 37 años, 10 meses y 15 días de prisión.

La Fiscalía de la CDMX obtuvo ambas sentencias condenatorias contra Marcelo “N”, luego de acreditar plenamente su responsabilidad por los

delitos de violación agravada y robo, cometidos en hechos distintos ocurridos en 2016 y 2022.

En la primera resolución, un juez determinó su responsabilidad en los hechos acreditados el 21 de septiembre de 2016 y le impuso una pena de 11 años y 6 meses de prisión, además de ordenar la reparación integral del daño a la víctima.

En la segunda sentencia, relativa a los hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2022, se le dictó una pena de 26 años, 4 meses y 15 días de prisión.

Asimismo, se impuso una multa y se ordenó la reparación del daño moral y material, además del pago de los gastos médicos de la persona agraviada.

Investigan más casos de abuso sexual del falso trabajador de CFE

De acuerdo con la fiscalía capitalina, además de las sentencias obtenidas, Marcelo "N", enfrenta seis procesos penales más por hechos similares, en los que el agente del Ministerio Público le imputa el mismo patrón delictivo.

"La Fiscalía CDMX mantiene abiertos seis procesos más en contra del sentenciado por su probable participación en hechos con un modus operandi similar", informó este viernes 12 de diciembre de 2025.

