Grupo delictivo Los Cabrera: envían al Altiplano a “El Limones”

Edgar "N", alias "El Limones" , presunto integrante de la organización criminal Los Cabrera, afín a Los Mayos o La Mayiza del Cártel de Sinaloa, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Fue detenido en Durango por elementos de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República ( FGR ), informaron las autoridades el miércoles 10 de diciembre de 2025.

Resultado de labores de inteligencia, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico y @FGRMexico Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango Edgar "N", alias "Limones", integrante de la…

Envían a "El Limones" con más delincuentes al Altiplano

Luego de haber sido trasladado a la Ciudad de México , esta mañana, Edgar “N”, alias “El Limones”, fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1 "El Altiplano", junto con cinco personas más, detenidas en cateos realizados en Coahuila y Durango y un juez calificó como legal su detención.

Durante la audiencia, un juez federal declaró legal la detención de “El Limones”, así como la de Guillermo Fernando “N”, Ángel Rodrigo “N”, Juan Carlos “N”, Giancarlo “N”, Alexis Mauricio “N” y Juan José “N”.

Todos ellos fueron detenidos en operativos llevados a cabo en los estados de Durango y Coahuila, y serían parte del grupo delictivo conocido como Los Cabrera.

Es en este mismo reclusorio donde se encuentra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez , quien está bajo prisión preventiva justificada, pero está por definirse si lo vinculan a proceso o no por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, más conocido como lavado de dinero.

Este es el momento en que Edgar, alias "El Limones", presunto operador financiero de la organización criminal "Los Cabrera", que trabaja para la facción de "Los Mayos" del #CártelDeSinaloa, es trasladado a la #CDMX

Se le acusa de extorsiones contra comerciantes y ganaderos de…



Se le acusa de extorsiones contra comerciantes y ganaderos de… pic.twitter.com/BpCIrkUB8c — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 11, 2025

¿Quién es "El Limones" de Los Cabrera?

Edgar "N" es señalado como presunto jefe de plaza de Los Cabrera en la región Laguna de Durango y Coahuila.

Los reportes indican que se encuentra en el segundo nivel de la estructura criminal, donde recibe órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 03” o “El 300”.

De acuerdo con las investigaciones, Edgar “N” recibió depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero. Además de participar en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.

¿Qué se sabe de la captura de "El Limones" y de qué lo acusan?

Informes de inteligencia señalan que se identificó la operación de una célula delictiva relacionada con amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región, hechos en los que Edgar "N", presuntamente estaba implicado.

Además, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue investigado por operaciones con recursos de procedencia Ilícita, y es señalado como operador financiero del grupo delictivo Los Cabrera.

Las autoridades desplegaron operativos en inmuebles ubicados en Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas, entre ellas Edgar “N”, además se aseguraron cinco armas largas, un arma corta y equipo táctico.

