Casi 40 detenidos tras concierto de Bad Bunny por reventa de boletos y apartar lugares en la calle

Durante los operativos de vialidad y seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la alcaldía Iztacalco, con motivo del concierto “Bad Bunny debí tirar más fotos World Tour” , realizado el 12 de diciembre, fueron detenidas casi 40 personas por presuntamente participar en la reventa de boletos y el apartado de lugares en la vía pública.

Detienen a 38 personas por reventa de boletos de Bad Bunny

Durante los operativos de vialidad y seguridad implementados a fuera del estadio donde se lleva a cabo el evento musical de Bad Bunny, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a 22 personas por presuntamente incurrir en la reventa de boletos y el apartado de lugares en la vía pública, en la alcaldía Iztacalco .

Durante estas labores, los policías detectaron a 19 personas, siete mujeres y 12 hombres, entre ellos siete menores de edad, quienes al parecer ofrecían boletos a precios superiores a los establecidos en taquilla o posiblemente apócrifos.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | #ReventaDeBoletos | Como parte de los trabajos de seguridad durante el segundo día de la serie de conciertos del artista #BadBunny, en el @EstadioGNP, ubicado en la alcaldía @IztacalcoAl, uniformados de la #SSC detuvieron a 19 personas que probablemente… pic.twitter.com/jjNmwK4Igi — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 13, 2025

Las detenciones continuaron, cuando los uniformados detectaron a 16 personas, cuatro mujeres y 12 hombres, entre ellos seis menores de edad, quienes presuntamente revendían boletos a precios superiores a los establecidos.

Ante esta situación, los oficiales procedieron a su detención, les informaron sus derechos constitucionales y los presentaron ante el Juez Cívico , quien será el encargado de determinar la sanción correspondiente conforme a la ley.

La SSC informó que este dispositivo de seguridad continuará durante la serie de conciertos del intérprete, los cuales concluirán el 21 de diciembre.

¿A qué hora empieza el concierto de Bad Bunny en CDMX?

Recuerda que los conciertos del conejo malo son a partir de este miércoles 10 de diciembre, el 11, 12, 15, 16, 19 y 20 de diciembre.

Mientras que el show comienza a las 21:00 horas. Aunque el concierto del domingo 21 de diciembre comienza a las 20:00 horas.

La mejor ruta es a través de la Línea 9 (Color Café) que va de Tacubaya a Pantitlán. Esta es considerada la ruta más rápida.