Encapuchados roban relojes, pulseras y cadenas en joyería en Jardines del Pedregal

Un asalto se registró dentro de una joyería localizada al interior de una plaza comercial ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, de la alcaldía Álvaro Obregón, este martes 11 de noviembre de 2025, robo por el cual solo un probable responsable fue detenido.

Los hechos sucedieron cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, reportaron un robo en un negocio ubicado en una plaza que se localiza en las avenidas Periférico Sur y San Jerónimo.

Ladrones encapuchados entran a robar joyería en CDMX

La empleada de la joyería refirió a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que, momentos antes, ingresaron varios sujetos que portaban capuchas, quienes rompieron las vitrinas y sustrajeron relojes, pulseras y cadenas de oro.

La trabajadora agregó que, al percatarse de lo ocurrido, un custodio de una empresa de traslado de valores que se encontraba en el local, realizó dos disparos al techo, sin que se registraran personas lesionadas.

Buscan a ladrones tras asalto a joyería en Jardines del Pedregal

Los policías orientaron al gerente de la tienda a presentar su denuncia formal, y dieron parte de lo ocurrido al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia correspondiente, quien realizará las indagatorias del caso; en tanto, tras el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, para identificar a los posibles responsables, se detuvo a uno de ellos.

Pablo Vázquez, titular de la SSC de CDMX, informó que tras la persecución, se recuperaron algunas de las piezas robadas; además, al detenido se le relaciona con al menos tres eventos similares de robo a establecimientos.

#Importante | Derivado de un seguimiento virtual y de la pronta atención a un reporte de robo de mercancía en una joyería localizada en una plaza comercial en @AlcaldiaAO, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a un presunto responsable en la @A_VCarranza.



Tras la persecución, se… pic.twitter.com/mMrDqaEPHE — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 12, 2025

En julio pasado, una mujer de 60 años de edad robó en una joyería del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), aprovechando el descuido de un trabajador del local y tomó 10 piezas valuadas en 24 mil pesos.

Los hechos ocurrieron lugar en la calle Francisco I. Madero y su esquina con Palma, donde los policías fueron requeridos por un hombre de 31 años de edad, quien refirió que, momentos antes, una mujer ingresó a su local y pidió que le mostrara algunas pulseras y collares.

Sin embargo, en una distracción del propietario, la mujer aprovechó e intentó llevarse 10 piezas de joyería de plata con un valor aproximado de 24 mil pesos, sin realizar el pago correspondiente, por lo que los policías la detuvieron en el lugar.

