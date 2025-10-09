¡Todo por no querer pagar! Captan a mujer tragándose un anillo dentro de una joyería en Toluca

Un insólito hecho fue registrado en el Centro Joyero de Toluca, Estado de México (Edomex), donde una mujer fue captada por cámaras de seguridad presuntamente tragándose un anillo.

El video fue compartido por los empleados del lugar con la esperanza de identificar a la señora que, aprovechando un descuido, se llevó la joya.

VIDEO: Momento en que mujer se traga un anillo para robarlo de una joyería en Toluca

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del pasado 5 de octubre, la mujer finge interés en varias piezas de joyería mientras conversa con la encargada del local.

Incluso se observa cómo se prueba varias piezas, aparentemente sin levantar sospechas. En un momento de descuido, la mujer toma uno de los anillos y se lo lleva a la boca.

Tras el movimiento brusco, continúa hablando con la encargada como si nada hubiera pasado, por lo que se cree que la señora, ya conocida en redes sociales como “Doña Rata”, se lo tragó.

El video fue compartido por los trabajadores del local en redes sociales, quienes solicitaron apoyo para identificar y localizar a la presunta responsable del hecho.

“No se vale” Empleada denuncia robo en joyería de Toluca

La empleada que difundió las imágenes señaló que “no se vale que este tipo de personas haga esto”, dejando entrever la indignación de los hechos ocurridos en centro de Toluca.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existe una denuncia formal, ni se ha confirmado la identidad de la mujer

Pero por este tipo de delitos, el ladrón, o presunta ladrona en este caso, pueden enfrentar una sentencia de uno a cinco años de prisión, además de una multa económica que iguale el valor del artículo robado.

¿Comer para robar? Riesgos de ingerir un anillo

Más allá de la parte legal, ingerir un anillo puede representar graves riegos para el intestino del ser humano. Cuando un objeto metálico pasa por el tracto gastrointestinal, usualmente se desplaza desde el esófago hasta el colon.

En muchos casos, el anillo puede pasar sin causar daño, aunque esto puede tardar varios días. No obstante, si la pieza queda atorada en alguna parte del intestino, podría causar dolor abdominal, dificultad para tragar, infección o incluso una obstrucción que requiere atención médica urgente.

En situaciones graves, podría ser necesaria una endoscopía o cirugía para extraer el objeto.

Mientras tanto, se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que contacte a las autoridades locales para evitar que este tipo de situaciones vuelva a ocurrir.