Aseguran metanfetaminas en Guaymas, su destino sería Barcelona

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), aseguraron ayer jueves una carga de metanfetaminas en líquido, en el puerto de Guaymas, Sonora.

La información fue dada a conocer la mañana de este viernes por el Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, durante su intervención en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una diapositiva presentada durante la conferencia, se dio a conocer que la sustancia fue detectada al interior de costales de carbón en el recinto portuario.

Según la información de la institución naval, se contabilizaron 798 costales, los cuales contenían cilindros con droga con un peso bruto de 691 kilogramos.

Buscan más puertos para traslado de drogas sintéticas

Ojeda Durán destacó que a partir de que se tomó el control de los puertos se le ha estado cerrando el camino a la delincuencia. “Ya no están exclusivamente yéndose a Manzanillo o a Lázaro Cárdenas, ya subieron a Ensenada por ejemplo y ya están metiéndose por Guaymas”, dijo.

El Secretario de Marina agregó que se cuenta con todo el seguimiento técnico de este aseguramiento, pero aún no se puede ampliar la información porque se debe “cerrar el círculo”, adelantó que la carga tendría como destino Manzanillo, para después ser trasladada a Barcelona, España, según información preliminar. Ojeda Durán agregó que se comunicarán con ese país para entregar información sobre este decomiso.

Finalmente hizo un llamado al Poder Judicial, para “cerrar el círculo”, cada vez que se hace un decomiso de esta magnitud: “Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada, porque si no pues las ayudas que no tenemos muchas de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar el círculo, porque si no, se nos van”, concluyó el titular de la Semar.