VIDEO: Captan violento asalto en taquería de Cuernavaca, Morelos

La tarde de este viernes 6 de febrero, se registró un violento asalto en una taquería ubicada sobre la avenida Teopanzolco en Cuernavaca, Morelos. Dos sujetos armados entraron al negocio y se llevaron pertenencias de empleados y clientes.

El robo quedó captado por las cámaras de videovigilancia del establecimiento y las imágenes ya comenzaron a circular en redes sociales, generando molestia y preocupación entre vecinos y comensales de la zona.

Así fue el atraco captado en video en taquería de Cuernavaca

De acuerdo con los videos, los dos hombres ingresan al local mientras el negocio operaba con normalidad. Con amenazas y armas a la vista, se acercan directamente al área donde estaban los empleados para exigir dinero y objetos de valor.

En las imágenes también se observa cómo uno de los clientes que se encontraba sentado en la orilla del local se percata del asalto y sale corriendo del lugar para ponerse a salvo, mientras los delincuentes continúan con el robo sin que nadie se interponga.

#Policíaca || 🚨 ALERTA ROJA: ASALTO ARMADO A PLENA LUZ DEL DÍA EN TEOPANZOLCO, EN #CUERNAVACA



Esta tarde, la delincuencia volvió a mandar en Cuernavaca. La taquería La Princesa, frente al Colegio Morelos, fue as4ltada, sin miedo, sin prisa y sin consecuencias visibles. pic.twitter.com/72LXk47mq7 — Sin Línea (@SINLINEANOTICIA) February 6, 2026

Una mujer afuera del local logra huir a tiempo del asalto en taquería de Morelos

Otro detalle que llamó la atención del video es lo que ocurrió afuera del negocio. En la grabación se aprecia a una mujer que estaba usando su celular, aparentemente sin darse cuenta de lo que sucedía dentro de la taquería.

Después de varios segundos, la mujer nota el movimiento extraño, guarda discretamente su teléfono y se retira del lugar sin levantar sospechas, evitando así convertirse en una posible víctima del atraco .

No hubo heridos, pero tampoco detenidos tras el asalto en Cuernavaca

Testigos señalaron que los asaltantes actuaron con rapidez. En cuestión de minutos despojaron a las personas de sus pertenencias y huyeron del lugar sin ser detenidos.

A pesar del susto, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, el hecho volvió a poner sobre la mesa el tema de la inseguridad en zonas comerciales de Cuernavaca, incluso en avenidas transitadas y a plena luz del día.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, aunque se espera que las grabaciones de las cámaras puedan ayudar a identificar a los responsables, aunque en ningún momento se quitaron los cascos de motocicleta.

Robos a negocios en Morelos

Este asalto no es un caso aislado. Comerciantes y clientes coinciden en que los robos a negocios se han vuelto cada vez más frecuentes, lo que obliga a muchos establecimientos a reforzar medidas de seguridad o cerrar más temprano.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ( SESNSP ), durante 2025 se registraron mil 290 casos de robo a negocio. Esto significa que, en promedio, se denunciaron casi cuatro asaltos a comercios cada día.