Zaira advirtió en video que la querían matar; días después fue asesinada en Ciudad Juárez

La noche del miércoles 23 de julio, Zaira Viridiana fue víctima de un ataque al salir de una tienda de conveniencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero el caso dio un giro inesperado cuando se dio a conocer que la joven de 31 años ya había advertido que le querían hacer daño.

Días antes, la mujer aseguró tener miedo porque no quería convertirse en parte de la estadística, por eso dejaba como evidencia el video, donde señaló que cierta mujer era capaz de todo.

Asesinan a mujer en Ciudad Juárez; Zaira Viridiana decía sentir miedo

La mujer de 31 años se encontraba acompañada de su hija de 11 años. Ambas se encontraban saliendo de un minisuper ubicado en el cruce de Vicente Guerrero y Artículo 31, cuando Zaira fue ejecutada a balazos.

La víctima quedó sobre el asfalto, y aunque corporaciones de seguridad se trasladaron a la zona de inmediato, Zaira ya no contaba con signos vitales.

Autoridades iniciaron con el levantamiento del cuerpo, pero fue a la mañana siguiente que se supo que la víctima era la joven Zaira Viridiana Beltran, quien días antes denunció que alguien la quería matar.

“Es una persona mala que puede tomar represalias” VIDEO de Zaira Viridiana

Días antes de ser asesinada en Ciudad Juárez, Zaira publicó un video en sus redes sociales en el que expresó que tenía miedo por su seguridad y aseguró que no quería convertirse en una cifra más de las estadísticas de violencia.

La joven también señaló a una mujer como la presunta persona que la mantenía amenazada; declaraciones ya forman parte de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para esclarecer el crimen.

“La chica que me golpeó, que casi me mata a golpes... hago este video porque sé que es una persona mala y temo que tome represalias. Ustedes saben cómo están las cosas hoy en día. No quiero convertirme en una estadística más. Sé que ella sería capaz de hacerme cualquier tipo de daño, porque ya me lo demostró” narró la víctima.