Caso Dafne Zapata: Danna Yanina enfrenta primera audiencia por muerte de menor en campamento de Tamaulipas

La investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos dio un nuevo paso con l a primera audiencia de Danna Yanina "N" , joven de 18 años detenida por su presunta relación con el caso ocurrido en un campamento militarizado " Doenitz " de Tamaulipas .

Mientras se desarrolla el proceso judicial, la madre de la menor afirmó que las autoridades aún deben actuar contra otras personas que, aseguró, tendrían responsabilidad en los hechos.

La audiencia se lleva a cabo en el Centro Integral de Justicia de Tamaulipas, donde la defensa de la imputada señaló presuntas irregularidades durante su detención; en paralelo, familiares de Dafne reiteraron que continuarán exigiendo justicia hasta que la investigación esclarezca completamente lo ocurrido y se finquen responsabilidades a todos los involucrados.

¿Qué ocurrió durante la primera audiencia de Danna Yanina "N"?

Danna Yanina "N" compareció por primera vez ante un juez luego de ser detenida por elementos de la Fiscalía de Tamaulipas; la joven, de 18 años, permanece bajo proceso mientras se determina su situación jurídica por su presunta relación con la muerte de Dafne Zapata Quintos .

Durante la diligencia, su abogado, Omar Pérez Hernández, sostuvo que la captura de su representada presentó irregularidades; la audiencia continúa con la participación de la defensa y la presencia de familiares de la imputada dentro de la sala, mientras las autoridades judiciales desahogan las primeras etapas del proceso.

Por su parte, la madre de Dafne insistió en que la investigación no debe limitarse a una sola persona; a través de un mensaje difundido en redes sociales, afirmó que existen cinco adultos relacionados con el caso y pidió que las investigaciones continúen hasta esclarecer la participación de cada uno.

La mujer también llamó a mantener visible el caso para evitar que quede impune y aseguró que continuará impulsando acciones para exigir justicia por la muerte de su hija.

Así ocurrió la detención de la primera implicada en el caso Dafne

La captura de Danna Yanina "N" ocurrió una semana después de la muerte de la adolescente; de acuerdo con la información disponible, la joven acudió inicialmente a rendir su declaración ante la Fiscalía especializada en delitos contra menores en Tampico; una vez en esas instalaciones, agentes ministeriales le notificaron que existía una orden de aprehensión en su contra y procedieron a ejecutarla.

Posteriormente fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en Ciudad Madero; hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente los delitos específicos que se le imputan, aunque la investigación permanece abierta.

La ahora detenida fue identificada como auxiliar del área femenil del campamento militarizado donde falleció Dafne y, además, era exalumna de esa institución educativa, según la información recabada durante las investigaciones, colaboraba con la instructora encargada del grupo de mujeres.

¿Qué pasa en #México? 🇲🇽



👧 En #Tamaulipas detienen a Janina N. por asesinato de Dafne Zapata.



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🏥 En #NuevoLeón localizan a 17 personas en… pic.twitter.com/QPhRHEfO7x — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 24, 2026

¿Qué se sabe del caso de Dafne Zapata Quintos?

Dafne Zapata Quintos ingresó al campamento de verano de una academia militarizada ubicada en Ciudad Madero tras salir de su domicilio en Ciudad Mante; durante los primeros días, su madre recibió reportes sobre el estado de salud de la adolescente y, posteriormente, fue informada de que la menor había fallecido.

La necropsia oficial determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión y la carpeta de investigación fue abierta bajo el delito de feminicidio; no obstante, la familia sostiene que existen elementos que deben seguir investigándose y solicitó una necropsia particular para comparar los resultados periciales.