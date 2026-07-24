¡No solo es “Rocky”! Piden también justicia por el caso del perro “Cuetes” en Chiapas

“Cuetes” era un perro que por nada del mundo se perdía una buena fiesta. Era costumbre verlo en bailes, ferias, incluso hasta en velorios de Yajalón, Chiapas. Lamentablemente, un sujeto en presunto estado de ebriedad lo atropelló brutalmente.

El animalito había sobrevivido hace años a un cáncer, pero por las heridas sufridas a raíz del atropellamiento, “Cuetes” perdió la vida el 21 de julio, el mismo día que se conmemora el Día del Perro.

Qué pasó con "Cuetes", el perrito de Yajalón, Chiapas?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 21 de julio de 2026 en el municipio de Yajalón, cuando Eduardo Sebastián "N", quien conducía un Volkswagen Sedán, arrolló al animalito.

Los hechos ocurrieron después de la fiesta patronal en honor a Santiago Apóstol, una de las celebraciones más importantes del municipio, y en el que “Cuetes” ya era un invitado de honor.

Tras recibir denuncias por la muerte del animal, la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes por maltrato animal, descubriendo que el sujeto conducía bajo efectos del alcohol.

Confirman la causa de muerte de “Cuetes”

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que, como resultado de diversas diligencias, fue posible identificar y detener al presunto responsable.

Además, explicó que la necropsia realizada por médicos veterinarios determinó que "Cuetes" murió a causa de un trauma craneal y una fractura vertebral, lesiones provocadas por el impacto del coche.

Por ello, el detenido enfrentará un proceso por los delitos de maltrato animal y ataques a las vías de comunicación, y advirtió que podría recibir una pena de hasta cinco años de prisión, conforme a la legislación vigente.

“Cuetes” no le tenía miedo a los cuetes: así de querido era el perro de Yajalón

Aunque era un perrito callejero, "Cuetes" era considerado parte de la comunidad. Con el paso de los años se convirtió en un personaje muy conocido por los habitantes de Yajalón debido a que muchos lo calificaban como único.

Era habitual verlo en la parroquia del municipio, donde acompañaba a las personas a los velorios, misas y funerales; tal vez con la esperanza de que alguien también lo quisiera.

Incluso, medios locales narraron haberlo visto acompañando a las familias desplazadas de Tila que llegaron a Yajalón, luego de que la violencia sacudiera su municipio.

Exigen justicia por la muerte de "Cuetes"; su caso recuerda al de “Rocky”

Como una forma de agradecimiento, decenas de personas le hicieron un funeral para darle el último adiós al perro que durante años formó parte de la vida cotidiana del municipio.

Al mismo tiempo, pidieron a las autoridades que el responsable no sea liberado y que el caso siente un precedente en la protección de los animales, porque cinco años no bastan para borrar el dolor que sufren los animalitos.

Al llamado de justicia por “Cuetes”, también se suma el caso de “Rocky”, un perro de raza Gran Pirineo que fue atropellado brutalmente por su dueña en Saltillo, Coahuila. A causa del trauma, el animalito murió la mañana del miércoles 22 de julio.

