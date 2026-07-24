Balacera, persecución y código rojo: Operativo de alto impacto en Alvarado, Veracruz, deja captura de presunto líder criminal

Una balacera la mañana de este jueves 23 de julio desató una intensa movilización de emergencia y activó el código rojo de las corporaciones policiales en el municipio de Alvarado, Veracruz.

Durante el operativo en la colonia, Valente Cruz, fue detenido Francisco Reyes Ramón, quien presuntamente sería señalado como el 'El Gordo Frank', mando del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de la costa.

Vecinos captan violenta balacera y persecución en Alvarado, Veracruz

Los hechos comenzaron después de que habitantes reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz y a corporaciones de los tres órdenes de gobierno .

La respuesta derivó en una persecución por calles de la colonia Valente Cruz, donde presuntos hombres armados se enfrentaron con los agentes, provocando momentos de tensión entre los vecinos.

Videos muestran el enfrentamiento en Alvarado

La situación de riesgo fue captada por habitantes de la zona, quienes grabaron desde sus viviendas parte del intercambio de disparos y la movilización de las patrullas.

En los videos que comenzaron a circular en redes sociales se aprecia cómo una unidad de la Policía Estatal avanza hacia el punto del enfrentamiento y, segundos después, retrocede mientras continúan las detonaciones.

Las imágenes reflejan la intensidad del operativo, mientras los elementos de seguridad buscaban controlar la agresión y asegurar el perímetro para evitar mayores riesgos a la población.

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Detonaciones de arma de fuego en la colonia "Valente Cruz" 🚨🔫📰 pic.twitter.com/xRpcWYzQLS — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) July 24, 2026

Autoridades mantienen investigaciones tras el operativo

De manera preliminar, se confirmó el aseguramiento de una persona relacionada con estos hechos; de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Francisco Reyes Ramón fue detenido este jueves 23 de julio, por lo que las diligencias ministeriales continúan.

Las autoridades no han emitido un informe oficial con mayores detalles sobre el enfrentamiento, ni han precisado si hubo personas lesionadas o el aseguramiento de armamento durante el operativo.

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer más información sobre las investigaciones derivadas del código rojo que movilizó a las corporaciones de seguridad en Alvarado.