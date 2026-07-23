Reemplacamiento vehicular 2026: se acaba el plazo en el Edomex; ya no habrá prórroga y esto pasará si no lo haces

El reemplacamiento 2026 vehicular en el Edomex entró en su recta final y la Secretaría de Movilidad del Estado de México lanzó una alerta a todos los automovilistas de que deben cumplir de forma obligatoria este proceso, pues confirmaron que no habrá prórroga. Ante este anuncio oficial, es importante verificar cuál es la fecha límite, quiénes deben hacerlo, cuáles son los requisitos y cuáles son las consecuencias de realizar este trámite.

La renovación de placas es un proceso obligatorio para determinados vehículos registrados en el Estado de México y su objetivo es mantener actualizado el padrón vehicular, por lo que si tu automóvil se encuentra entre los casos que deben realizar el trámite durante este año, conviene revisar el calendario oficial y reunir la documentación con anticipación para evitar contratiempos, ya que incumplir con esta obligación puede derivar en diversas sanciones administrativas.

¿Quiénes deben hacer el reemplacamiento vehicular 2026 en el Edomex?

El Reemplacamiento vehicular 2026 está dirigido a los propietarios de vehículos cuyas placas fueron expedidas durante 2021 ; además, también deben cumplir con este procedimiento quienes aún circulen con placas de 2020 o años anteriores y no hayan realizado la renovación correspondiente en 2025 o en años previos.

Para los vehículos con placas emitidas entre enero y agosto de 2021, la vigencia concluye con la fecha establecida por el programa de este año.

En cambio, las unidades emplacadas entre septiembre y diciembre de 2021 deberán verificar la fecha de vencimiento que aparece en su tarjeta de circulación y efectuar el trámite dentro de los 15 días hábiles posteriores.

Estos son lo documentos obligatorios que necesitas para el Reemplacamiento Vehicular 2026 en Edomex

Antes de iniciar el proceso, las autoridades recomiendan contar con toda la documentación necesaria para agilizar la renovación; entre los requisitos se encuentran:



Identificación oficial vigente con fotografía, como INE, pasaporte o cédula profesional.

CURP certificada.

Documento que acredite la propiedad del vehículo, como factura, contrato de compraventa, carta responsiva o endoso.

Comprobante de domicilio del Estado de México con una antigüedad no mayor a tres meses.

Placas anteriores en buen estado; si fueron robadas o se extraviaron, será necesario presentar la constancia correspondiente.

En caso de que otra persona realice el procedimiento, deberá presentar el poder correspondiente e identificarse oficialmente.

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¿Qué pasa si no haces el reemplacamiento a tiempo?

No cumplir con el trámite dentro del periodo establecido puede generar consecuencias que van más allá de una simple multa; entre las principales sanciones se encuentran infracciones de tránsito, la imposibilidad de verificar el vehículo, el retiro de placas, la remisión de la unidad al corralón y la pérdida del subsidio a la tenencia, beneficios que podrían representar un gasto mayor para los propietarios.

Por ello, las autoridades estatales recomendaron no esperar al último momento y realizar el procedimiento dentro del calendario correspondiente, con el fin de mantener la documentación del vehículo vigente y evitar sanciones que afecten el patrimonio de los automovilistas.