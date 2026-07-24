¿Vives en estas colonias? Consulta la lista de las 655 zonas que podrían acceder al descuento por crisis de agua contaminada en ZMG

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) realizó la entrega de una lista de 655 colonias y fraccionamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco que obtendrían un descuento oficial en el cobro de su recibo ante la crisis de agua contaminada.

Esta lista propuesta por la CEDHJ incluye zonas que son abastecidas por la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, donde señala que, de las 655 colonias que serían beneficiadas, 251 corresponden a Tonalá; 171, a Tlaquepaque; 168, a Guadalajara, y 65, a Zapopan .

¿Por qué se analiza un descuento para estas colonias?

El listado fue entregado al Congreso de Jalisco después de que los diputados aprobaran un descuento de hasta el 80 por ciento en el recibo del SIAPA para los usuarios afectados por la mala calidad del agua en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara .

La medida busca apoyar a miles de familias que durante semanas reportaron agua con coloración café, olor desagradable o turbiedad en sus viviendas; sin embargo, el beneficio todavía no se aplica de manera automática, ya que el SIAPA deberá publicar las reglas de operación que definirán quiénes podrán acceder al apoyo y cómo será el procedimiento para solicitarlo.

¿Qué significa aparecer en la lista de las 655 colonias?

Estar dentro del listado no implica que el descuento esté garantizado ni que todas las viviendas hayan presentado afectaciones; la relación de colonias corresponde a las zonas abastecidas por la Planta Potabilizadora Miravalle, considerada el punto de suministro desde donde se originó la problemática que afectó a distintos municipios metropolitanos.

Por ello, las autoridades utilizarán este documento como una base para identificar a los posibles beneficiarios, mientras continúan los análisis técnicos y la definición de los criterios que permitirán aplicar el descuento a quienes acrediten haber resultado afectados por la crisis del agua contaminada.

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¿De cuánto será el descuento en el recibo del SIAPA?

El Congreso de Jalisco avaló un descuento de hasta el 80 por ciento en el pago del servicio de agua potable para las personas afectadas; en caso de recibir el porcentaje máximo, los usuarios únicamente cubrirían el 20 por ciento del monto correspondiente a su recibo.

Aunque la aprobación legislativa ya fue realizada, el SIAPA aún debe publicar los lineamientos oficiales para establecer la forma en que se entregará el beneficio, los requisitos que deberán cumplir los usuarios y el periodo durante el cual podrá solicitarse.

Estas son algunas de las colonias incluidas en el listado

El documento entregado por la CEDHJ contempla 168 colonias de Guadalajara, entre ellas Jardines del Country, Chapalita, Oblatos, Jardines de la Paz, Miravalle, Santa Cecilia, San Rafael, Tetlán Río Verde, La Nogalera, El Sauz, Atlas, Independencia, Centro, Moderna, Vallarta Norte y Verde Valle.

En Zapopan aparecen 65 colonias, como Ciudad Granja, Chapalita Inn, Jardines Chapalita, La Estancia, Las Águilas, Parque Metropolitano, Prados Vallarta, Plaza Guadalupe, Reserva Real, Royal Country, Vallarta Real, Villa Verona y Zentral Residencial.

Para San Pedro Tlaquepaque se integraron 171 colonias, entre ellas Cerro del Cuatro, Centro Tlaquepaque, El Tapatío, Fovissste Miravalle, Jardines del Nilo, Miravalle, Parques del Nilo, Revolución, San Pedrito, Santa Cruz del Valle, Toluquilla y Tlaquepaque Centro.

En Tonalá, municipio con el mayor número de registros, se incluyeron 251 colonias, entre las que destacan Colonia Jalisco, Ciudad Aztlán, Tonalá Centro, Tonalá Oriente, Jardines de Tonalá, Paseos de Tonalá, Santa Paula, Zalatitán, Vistas de Tonalá, Hacienda Real, Los Pajaritos y Lomas de Tonalá.

¿Qué sigue para los habitantes de estas colonias?

El siguiente paso será la publicación de las reglas de operación por parte del SIAPA, documento que establecerá cómo se aplicará el descuento, qué documentación deberán presentar los usuarios y cuáles serán los mecanismos para comprobar que resultaron afectados por la crisis de agua contaminada.