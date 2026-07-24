"Él ya no se encuentra en Jalisco”: el inquietante caso de Dominic Gabriel, posible víctima de reclutamiento

La hora de la comida transcurrió normal. El reloj marcaba las 3 de la tarde del 15 de julio, cuando el adolescente de 15 años, Dominic Gabriel Méndez pidió permiso para salir a comprar una paleta en Tlajomulco, Jalisco.

¿Qué podría pasar? Para la noche, Dominic avisó que no lo buscaran, comenzando la peor pesadilla que puede vivir una familia: la desaparición de un hijo. Hoy, temen que el menor haya sido víctima de reclutamiento forzado.

Lo último que se sabe de la desaparición de Dominic Gabriel Méndez en Jalisco

“Ese mismo día que desapareció en la noche me mandó un mensaje y me puso todo bien, no me busquen” fue lo último que supieron del adolescente de tan solo 15 años.

Con un mensaje así cualquiera puede pensar lo peor, incluso de que su hijo cayó en manos peligrosas, pero conversaciones con su hermano confirmaron estas sospechas.

Una captura de pantalla muestra una conversación que tuvo con su hermano menor, donde le dice que se va un rato a trabajar y más adelante pide que le comuniquen a sus padres que él está bien.

Más tarde, fue la familia que informó que tuvieron contacto con un tercero, quien les advirtió que la desaparición de Dominic se dio por reclutamiento del crimen organizado.

Última ubicación de Dominic apunta a que salió de Jalisco

“En varios mensajes nos ponen que no lo busquemos porque lo estamos perjudicando con todo esto y que ya no se encuentra dentro de Jalisco ” narró Gabriel Méndez, padre del menor.

Este testigo les habría asegurado que Dominic ya estaría en Zacatecas. Un patrón que ha sido asociado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); criminales que los enganchan con falsas ofertas de trabajo.

Los trasladan de Jalisco a estados como Zacatecas para adiestramiento antes de ser enviados a otras zonas de conflicto. Su propósito, convertirlos en sicarios y que sean ellos mismos los que terminen reclutando.

Reclutamiento forzado en Jalisco

Familiares de Dominic no son los únicos que buscan con desesperación a estos menores. En los últimos días, cinco adolescentes han sido reportados como desaparecidos en distintos municipios del estado.



Dominic Gabriel Méndez Jiménez, 15 años

Carlos Humberto Corona Corona, 14 años

Facundo Viral Sánchez, de 17 años

Jeremi Alejandro Villegas Anaya, 14 años

Geovanny Natanael Flores Vázquez, 17 años

Un patrón que se ha repetido durante años y que el caso del Rancho Izaguirre permitió visibilizar: menores que son trasladados a centros de adiestramiento.

